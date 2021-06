Buttenwiesen/Hohenreichen

vor 35 Min.

Autofahrer in Buttenwiesen und Hohenreichen müssen mit Umwegen rechnen

In Buttenwiesen und nahe Hohenreichen sind Baustellen, die Autofahrer im Blick haben sollten.

In Buttenwiesen dauert eine Baustelle länger an als geplant, in Hohenreichen wird ab Montag eine Straße saniert. Das sollten Autofahrer wissen.