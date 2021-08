In Buttenwiesen wird das Trinkwasser gechlort.

Das Wasser aus dem Hahn wird vorerst prägnant riechen. Die Verwaltung hat einen dringenden Appell.

Keine guten Nachrichten haben sich aus den Untersuchungen des Trinkwassers in Buttenwiesen ergeben. Da im Trinkwasser des Versorgungsgebietes der Grenzwert für die sogenannten coliformen Keime weiterhin leicht überschritten wird, wurde im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt im Landratsamt Dillingen vorsorglich eine Desinfektion des Trinkwassers veranlasst. So steht es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Buttenwiesen.

Das Trinkwasser werde bei der Einspeisung ins Versorgungsnetz gechlort, heißt es aus dem Rathaus. Die Konzentration bewege sich innerhalb der in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte. Die Maßnahme wird ab dem Mittwoch, 1. September, gestartet.

Das Trinkwasser in Buttenwiesen wird prägnant riechen

„Sie müssen damit rechnen, dass Ihr Trinkwasser aufgrund dieser Maßnahmen einen eigenen, anderen Geruch aufweist, als Sie es sonst von Ihrem Wasser gewohnt sind“, schreibt Sebastian Kempter von der Gemeindeverwaltung. „Wir weisen jedoch darauf hin, dass gechlortes Trinkwasser entsprechend der Trinkwasserverordnung nicht gesundheitsschädlich ist.“ Lediglich für Aquarien, Fischteiche oder bei Betrieb von biologischen Kläranlagen könne es zu Problemen kommen. Personen, die ihre Dialyse zuhause durchführen, müssten diese gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Filter ausstatten.

In diesem Zusammenhang bittet die Verwaltung die Einwohner der Gemeinde, auch Bewohner und Bewohnerinnen, welche von der Maßnahme nicht direkt erfahren – Feriengäste, ausländische Mitbewohner und Mitbewohnerinnen oder andere Abnehmer – von der Beschaffenheit des Trinkwassers und der angeordneten Maßnahme in Kenntnis zu setzen. Alle Bewohner Buttenwiesens sollen die Information erhalten. „Sobald das Trinkwasser wieder uneingeschränkt verwendet werden kann, wird dies wieder in geeigneter Weise bekannt gegeben“, sichert die Verwaltung zu. Das könne via Wurfzettel, Radio, Tageszeitung oder über die Homepage der Gemeinde Buttenwiesen geschehen.

„Mit Nachdruck“ weisen die Verwaltungsmitglieder darauf hin, dass bei privaten Brunnen darauf zu achten sei, dass keinerlei Verbindung zur öffentlichen Trinkwasserversorgung bestehen dürfe. „Bitte prüfen Sie deshalb Ihre Rohrverbindungen gewissenhaft“, so der Appell. (pm, wz)

Fragen an die Verwaltung sind möglich unter Telefon 08274/9999-0 oder Fax 08274/9999-50.