Buttenwiesen

vor 58 Min.

Künftig ein Jugendtreff in Buttenwiesen?

Der Buttenwiesener Jugendreferent Daniel Uhl ist zusammen mit Julia Däubler und Mehliha Akgün (von rechts) vom Jugendhaus Wertingen für die Jugendumfrage in Wortelstetten unterwegs. „Die Internetgeschwindigkeit sehen die Jugendlichen – wie überall im Landkreis –kritisch.“

Plus Junge Einwohner der Gemeinde teilen ihre Wünsche für die Heimat mit. Was es zu bedenken gibt.

Von Dominik Bunk

Während Gänse fröhlich in ihrem Gehege nebenan schnattern, treffen sich am Wortelstettener Sportplatz viele junge Menschen. Mittelpunkt ist ein mit Graffitis zum Unikat gemachter VW-Bus, auf dem in Großbuchstaben „ZAM“ – zusammen aktiv mitgestalten – geschrieben steht. Rundherum stehen Strandstühle und weitere Sitzgelegenheiten.

