Legionellen in der Riedblickhalle hoffentlich gestoppt

Plus Immer wieder hatte es Verunreinigungen in den Wasserleitungen der Buttenwiesener Halle gegeben. Mit einem neuen Heiz- und Wassersystem soll dem jetzt ein Ende gesetzt sein.

Im April 2005 hatte die Gemeinde Buttenwiesen ihre neue Riedblickhalle am Ortsausgang in Richtung Lauterbach feierlich eingeweiht. Ein „Schmuckstück“, wie es hieß, nicht nur für die erfolgreichen Turner, sondern auch für andere Vereine und Veranstaltungen. Doch tauchte bei aller Schönheit ein Problem immer wieder auf: Legionellen im Wassersystem. Auch auf Druck des Gesundheitsamtes entschied sich der Gemeinderat 2016, das Problem grundlegend anzupacken. Das Ergebnis stellte Martin Gaugler vom Buttenwiesener Bauamt jetzt den Mitgliedern des Bauausschusses bei einer Ortsbegehung vor.