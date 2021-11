Buttenwiesen

vor 6 Min.

Leichenhaus und Bushaltestelle zugleich

Das neue, moderne Leichenhaus in Wortelstetten mit einem großen, hellen Aufbahrungsraum ist kurz vor der Fertigstellung.

Plus Im Wortelstettener Friedhof entsteht ein modernes Gebäude. Und auch in den übrigen Friedhöfen der Gemeinde Buttenwiesen stehen Umstrukturierungen an.

Von Birgit Alexandra Hassan

Es war mit den Jahren baufällig geworden, das Leichenhaus in Wortelstetten. „Wir haben es daher abgerissen und was richtig Schönes gebaut“, sagt Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner. Und tatsächlich, im Vergleich zu vielen anderen Leichenhäusern auf den Friedhöfen der Region hebt sich das neue Wortelstettener Gebäude auf jeden Fall ab, wirkt es doch sehr modern am Rande des alteingesessenen Friedhofs.

