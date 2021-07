Martha Sailers Werke werden ausgestellt

Plus Der Förderverein Gempfinger Pfarrhof widmet der Lauterbacher Meisterin und verstorbenen Ehefrau von Kreisheimatpfleger Alois Sailer eine Sonderausstellung. Zu sehen gibt es Fatschenkinder, Wettersegen, Altarpyramiden und mehr.

Mit einer neuen Ausstellung hat der Gempfinger Pfarrhof wieder seine Tore geöffnet. Sie ist der Lauterbacherin Martha Sailer (1940-2008) gewidmet, einer Meisterin auf dem Gebiet der Klosterarbeiten. Ihr Werk umfasst Fatschenkinder, Jesuskindfiguren, Reliquientafeln, Ostensorien, Altarpyramiden, Altarsträuße, Wettersegen und vieles mehr. Man spricht hier von Klosterarbeiten, da sie ursprünglich in Frauenklöstern hergestellt wurden, wo sie im 17. und 18. Jahrhundert ihre Blütezeit hatten.