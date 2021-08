Margarete Hochschorner wird 100

Ehemalige Buttenwiesenerin feiert mit Gratulanten im Johannesheim in Meitingen

100 Jahre und noch richtig rüstig: So feierte Margarete Hochschorner ihren 100. Geburtstag.

Die Jubilarin wurde 1921 in Preßburg, der heutigen Hauptstadt der Slowakei, geboren. Im Jahre 1942 heiratete sie den Bürgerschullehrer Johann Hochschorner. Noch in der alten Heimat kamen ihre beiden Kinder, Sohn Hans und Tochter Helga, zur Welt.

Auch die Familie Hochschorner ereilte 1945 das Schicksal der Vertreibung und für Margarete Hochschorner kam erschwerend hinzu, dass sie ohne Beistand ihres Gatten – Johann Hochschorner war Soldat im Krieg – mit zwei Kleinkindern diese Turbulenzen bestehen musste.

Ihr Mann war lange Zeit Lehrer in Buttenwiesen

Nach mehreren Stationen landete die Familie in Buttenwiesen, wo sie nach einiger Zeit wieder glücklich vereint wurde. Johann Hochschorner erhielt wieder eine Anstellung im Schuldienst; an den Volksschulen in Pfaffenhofen und Buttenwiesen wirkte der beliebte Lehrer über 30 Jahre lang.Nach dem frühen Tod ihres Mannes zog Margarete Hochschorner im Jahre 1984 nach Meitingen, wo sie sich noch bis zu ihrem 96. Lebensjahr selbstständig versorgte.

Seit 2017 verbringt sie im Meitinger Johannesheim ihren Lebensabend und ist dort derzeit die älteste Bewohnerin. Ihre vielseitigen Interessen lassen bei ihr im Alltag keine Langeweile aufkommen. Eine große Gratulantenschar war von der Rüstigkeit der Jubilarin angetan. (AZ)

