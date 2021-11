Buttenwiesen

16:13 Uhr

Mit einer einzigen Kiste in seine neue Heimat

Hans Eppinger bei der Übergabe der Vertriebenenkiste seiner Familie an Gerda Knapp, Erste Vorsitzende des Heimatvereins Unteres Zusamtal.

Plus 1946 wird die Familie eines Frauenstetteners aus dem Böhmerwald vertrieben. In die Truhe des Vaters, der an der Ostfront fiel, wurde das gesamte Hab und Gut gepackt.

Von Christian Knapp

Es ist eine unscheinbare Holzkiste mit einer unscheinbaren Aufschrift. Doch sie erzählt die bewegte Geschichte von der Vertreibung einer Familie: Die Kiste ist ein Geschenk vom Frauenstettener Hans Eppinger an den Heimatverein Unteres Zusamtal. Was steckt dahinter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .