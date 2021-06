Mit innovativen Häusern in Frauenstetten zurück in die Heimat

Plus Werner Fech verlagerte vor gut zehn Jahren seine erfolgreiche Firma von Buttenwiesen nach Nordendorf. Jetzt präsentiert er ein neues Unternehmen in Frauenstetten. Dabei spielen zwei Frauen eine besondere Rolle.

Die Zauneidechse und der Bund Naturschutz – klar kommen die beiden auch bei diesem Gespräch kurz zur Sprache. Sie haben den erfolgreichen Unternehmer Werner Fech vor knapp zehn Jahren schließlich dazu bewogen, Buttenwiesen zu verlassen und nach Nordendorf zu gehen. Seine Heimat blieb allerdings weiterhin die Gemeinde Buttenwiesen. Hier wohnt er im Ortsteil Wortelstetten und hier taucht er nun erneut auf – mit einer neuen, innovativen Idee und damit verbundenen Firma. Zwischen Staatsstraße und Zusam entstehen in Frauenstetten derzeit unübersehbar zwei Häuser, gleichzeitig Firmensitz und Vorzeigeprojekte. Mit ins Boot genommen hat Fech zwei Frauen – eine Vermögensberaterin und eine Zahnärztin.