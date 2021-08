Moped-Fahrer rutscht bei Buttenwiesen auf Hydraulikspur aus

Als an einem Traktor der Hydraulikschlauch platzt, kann ein Moped-Fahrer bei Buttenwiesen nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutscht auf dem Öl aus. Der 17-Jährige muss nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Während der Fahrt mit einem Traktor von der Wertinger Straße auf die Kreisstraße DLG 20 platze am Donnerstag laut Bericht der Polizei gegen 21 Uhr der Hydraulikschlauch. Daraufhin hielt der 24-jährige Fahrer sofort an und versuchte vorerst, das auslaufende Öl mittels Stroh abzubinden, hierbei lief er auch der Ölspur entlang, um den Verlauf zu ermitteln. Zeitgleich bog ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades von der Wertinger Straße in die Kreisstraße ein und geriet auf der Ölspur ins Rutschen.

Der Traktor-Fahrer wollte den 17-Jährigen noch warnen

Der Traktor-Fahrer hatte zuvor noch versucht, den Fahrer zu warnen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Wertinger Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Durch die örtlichen Feuerwehren und der Straßenmeisterei wurde die Straße gereinigt und abgesichert.