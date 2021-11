Musik zu laut: Nachbarn werden handgreiflich

Manchmal können Melodien zu Missklang und sogar zu Verletzungen führen

Musik kann beruhigen aber auch aufregen. Das zeigte sich am Wochenende in Buttenwiesen. Dort sorgten zu laute Melodien für einigen Missklang. Laut Auskunft der Polizei gerieten am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein 41-Jähriger und ein 55-Jähriger in einem Anwesen in der Hauptstraße wegen zu lauter Musik in Streit.

Ein 55-Jähriger wurde bei dem Streit in Buttenwiesen verletzt

Es kam es zwischen den Beiden zu einem Gerangel, infolge dessen sich der 55-Jährige an einem Finger verletzte. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (pol)