Buttenwiesen

12:00 Uhr

Muss bald nicht mehr abgekocht werden?

Plus So geht es in Sachen Trinkwasser in Buttenwiesen weiter

Von Elli Höchstätter

Buttenwiesen Bürgermeister Hans Kaltner ist die Erleichterung deutlich anzumerken. „Es sieht sehr, sehr gut aus“, sagt der Buttenwiesener Rathauschef in Hinblick auf das Trinkwasser im Versorgungsbereich Buttenwiesen-Pfaffenhofen. Seit 21. Juli mussten die Bürgerinnen und Bürger aus Buttenwiesen und Ortsteilen mit Ausnahme von Lauterbach und Illemad ihr Trinkwasser abkochen. Grund dafür war eine Verunreinigung mit coliformen Keimen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen