Nach langer Pause wieder in der Riedblickhalle lachen

Plus „Miss Verständnis“ klärt in Buttenwiesen über Missverständnisse auf. Die Zuschauer lieben es.

Nach 15 Monaten Abstinenz wegen der Corona-Pandemie wagte sich die Kleinkunstbühne Lauterbach wieder mit einem Kabarettabend der bayerischen Spitzenklasse in die Öffentlichkeit. Dazu haben die Brettl-Frauen und Brettl-Männer die große Riedblickhalle in einen coronakonformen Bühnenraum verwandelt. Dass die AHA-Regeln der guten Stimmung und gespannten Vorfreude keinen Abbruch taten, war bei den gut 150 Besuchern schon im Vorfeld zu spüren. Zu den Kabarettfans zählten auch Bürgermeister Hans Kaltner und Kulturreferent Johannes Baur, die vom coronagemäßen Ablauf sehr angetan waren.