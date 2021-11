Buttenwiesen

vor 17 Min.

Neuer Anstrich für den Buttenwiesener Waggon

Der Eisenbahnwaggon in Buttenwiesen ist in der Region sehr bekannt. Die Eisenbahnfreunde haben dem Schmuckstück nun einen neuen Anstrich verpasst.

Plus Die Eisenbahnfreunde Buttenwiesen waren fleißig - und haben bereits selbst einiges an Geld ausgegeben. Jetzt hoffen sie auf Spenden.

Die Eisenbahnfreunde Buttenwiesen haben zwischen März und August, an 26 Tagen, den Eisenbahn-Waggon am ehemaligen Buttenwiesener Bahnhof, welcher zugleich auch das Vereinsheim darstellt, aufwändig renoviert. So schreiben sie es an unsere Zeitung. „Aufgrund der COVID-Einschränkungen war dies nur mit einer stark begrenzten Anzahl an Helfern möglich“, heißt es in der Mitteilung.

