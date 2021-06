Wer macht sich am Opferstock in Buttenwiesen zu schaffen?

Die Wertinger Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kastenwagens. Dieser wollte in der Kirche St. Martin im Buttenwiesener Ortsteil Pfaffenhofen einen Opferstock aufbrechen.

Ein Zeuge hatte am Montag um 16.50 Uhr den Fremden dabei beobachtet, wie er an einem Opferstock herumriss. Weil der Unbekannte jedoch dabei gestört wurde, ließ er von dem Opferstock ab und floh unverrichteter Dinge aus der Pfaffenhofener Kirche. Wie die Polizei weiter mitteilte, floh der Mann in einem weißen Kastenwagen.

Die Wertinger Polizei sucht einen kräftigen Mann mittleren Alters

Laut Zeuge begann das Autokennzeichen mit einem S, dann folgte eine Zahlenkombination. Offenbar handelte es sich um keine deutsche Zulassung. Der Unbekannte wurde als etwa 175 cm großer, etwa 45-jähriger, kräftiger Mann mit kurzen Haaren beschrieben. Der angerichtete Schaden am Opferstock ist noch nicht bekannt.

Die Polizeistation Wertingen bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

