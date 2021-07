Roma mischt jetzt bei der Impfstoff-Kühlung mit

Plus Der Buttenwiesener Spezialist für Dämmtechnik war schon im Rennen für die Bereitstellung von Spezialcontainern. Ein Projekt mit einem anderen Unternehmen lässt nun auf internationalen Erfolg hoffen

Die Buttenwiesener Firma Romakowski, ein Spezialist für Dämmsysteme, war im November vergangenen Jahres nah dran. Die Firma war im Rennen um die Bestückung der Kühlcontainer für die Lieferung des Corona-Impfstoffes an deutsche Impfzentren. Doch dann entschied sich die Landesregierung doch für einen anderen Bewerber.