Schüler aus Buttenwiesen freut sich über Bundespreis

Plus Christopher Fingerlea aus Buttenwiesen und Benedikt Halder gewinnen Bundespreis beim Europäischen Wettbewerb 2021. Wozu das Thema Fake News sie inspiriert hat

Haben Sie das schon gewusst? Der Papst ist eine Frau! Der Fotograf, der das Bild geschossen hat, ist in der Abendschau zu sehen. Noch eine „Breaking News“: Donald Trump ist gebürtiger Mexikaner. Was hat das nun zur Folge, nachdem er bereits eine Amtsperiode als Präsident hinter sich hat?