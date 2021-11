Buttenwiesen

vor 20 Min.

Seit über 70 Jahren im Einsatz für die Erinnerungskultur

Josef Liebl und Rudi Blaschke liegt das Kriegerdenkmal in Pfaffenhofen am Herzen.

Plus Rudi Blaschke kam nach dem Krieg nach Buttenwiesen. Seitdem setzt er sich für Denkmäler ein.

Von Konrad Friedrich

Der pensionierte Polizeibeamte Rudolf Blaschke aus dem Buttenwieser Gemeindeteil Pfaffenhofen engagiert sich seit dem Jahr 1950 um die Erinnerungsstätten in Buttenwiesen. Der heute 90-jährige Pensionär, hatte sich „ohne Anregungen und Auftrag“, wie er sagt, um den Erhalt und Zustand der Erinnerungsstücke im Ortsteil Pfaffenhofen gekümmert. Er restaurierte die Erinnerungstafel an der ehemaligen Russenbrücke, wo russische Gefangene die Entwässerungsgräben anlegten. Weiter das Flurkreuz neben dem Almweg, das an die damalige Flurbereinigung 1950 bis 1954 erinnert und das Feldkreuz an der Pilzackerbrücke, das dem Verfall ausgesetzt gewesen sei. Blaschke bekam von dem damaligen Bürgermeister Leo Schrell eine Würdigung mit einer Ehrenurkunde überreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen