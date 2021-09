Und plötzlich fehlen dem Bürgermeister seine Termine

Plus Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner spricht über den Spaß an der Arbeit, Straßenprojekte, christlich-jüdisches Zusammenwirken und konkrete Planungen für ein Seniorenheim. Die heimische Wirtschaft überrascht.

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Sie, Herr Kaltner, kommen zurück aus dem Urlaub. Hatten Sie eine erholsame Zeit?