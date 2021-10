Was bringt der Naturschutz im Donauried bei Buttenwiesen?

Plus Die „Ökoflächen Buttenwiesen“ wurden vor drei Jahren im Donauried ins Leben gerufen. In dem rund 450 Hektar großen Projektgebiet sollen sich auch stark bedrohte Vogelarten wieder vermehren. Klappt das?

Das Naturschutzgebiet „Ökoflächen Buttenwiesen“ liegt idyllisch eingebettet im Donauried. Es setzt sich zusammen aus mehreren einzelnen, miteinander vernetzten Gebieten: das Pfaffenhofener Ried, das Thürheimer Ried, die Lauterbacher Ruten und – nicht mehr auf Buttenwiesener Flur – das Mertinger Ried. Insgesamt sind es 350 Hektar, auf denen Naturschutz und Landwirtschaft Hand in Hand gehen sollen.