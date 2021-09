Buttenwiesen

vor 32 Min.

Was in Buttenwiesen als jüdisches Vermächtnis bleibt

Plus Beim Abschluss der Buttenwiesener Themensonntage gibt es einen Ausblick darauf, wie das Vermächtnis der Juden in Zukunft im Gedächtnis bleiben soll. Die Gegebenheiten im Ort bieten einmalige Chancen.

Ein alter „Weckhafen“ ist der zentrale Gegenstand der aktuellen Ausstellung in der ehemaligen Synagoge in Buttenwiesen. Das mag zunächst irritieren, doch die Geschichte dahinter ist hochinteressant und sehr bewegend: Vor einem halben Jahr schenkte ein Bürger diesen Einwecktopf, der jahrzehntelang in seiner Familie aufbewahrt worden war, der Gemeinde. Früher, als es noch keine Kühlschränke gab, waren solche Töpfe hochmodern und sehr wertvoll. Deswegen war es dem Buttenwiesener Josef Neuburger wichtig, ihn in guten Händen zu wissen, als er und seine Familie gezwungen wurden, die Heimat zu verlassen. Am Vorabend des ersten April 1942 brachte er den Topf zu seiner Nachbarin. „Schau her, ich bring dir eine Hartwurst und unseren Einwecktopf, und wenn wir zurückkommen, gibst du mir‘s wieder zurück“, waren seine Worte. Am nächsten Tag wurde er zusammen mit 36 anderen Juden deportiert und über Augsburg und München ins Ghetto Piaski gebracht. Der genaue Ort und Zeitpunkt des Todes von Josef Neuburger, seiner Frau Else und der beiden Töchter Irma und Ilse sowie der übrigen deportierten Buttenwiesener Juden ist nicht bekannt; entweder sind sie schon im Ghetto umgekommen oder im Vernichtungslager Belzec ermordet worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen