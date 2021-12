Wie hoch darf Surteco bauen?

Plus Für das Hochregallager sind zwei Höhen im Gespräch.

Die Firma Surteco plant, eine Lagerhalle zu bauen. Benjamin Mareiser, Standortleiter des Buttenwiesener Werks, stellte sowohl die Firma vor, die 3200 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, rund 500 davon in Buttenwiesen. Bei rund 650 Millionen Euro liegt der Jahresumsatz, der mit der Herstellung von Oberflächen, Folien und Kanten für Möbel generiert wird. Der Standortleiter stellte die Pläne zur Erweiterung vor, wobei eine Art Hochregallager entstehen soll, um durch die zusätzliche Kapazität in Buttenwiesen Fahrten zu den jetzigen Lagern zu sparen. Das bedeutet auch wieder die Standortsicherung des Werks im Buttenwiesener Ortsteil.