Zu Weihnachten eine Wellness-Sauna beim Freibad Lauterbach?

Plus In Lauterbach sanieren Gemeinde und Wasserwacht gemeinsam das Funktionsgebäude des Freibads. Warum das deutlich länger als geplant dauert.

Noch präsentiert sich der Eingangsbereich des Lauterbacher Freibads als große Baustelle. Selbst am Rand der Becken türmen sich Bausteine. Wasser wurde weder vorigen noch diesen Sommer eingelassen. Schwimmen ist nicht angesagt, Badegäste müssen sich gedulden. Doch schon bald sollen hier Menschen schwitzen, entspannen und genießen. In dem derzeit umgebauten und sanierten Funktionstrakt des Lauterbacher Freibads entsteht eine Sauna für 25 Personen, die neben den heimischen Vereinen womöglich auch der Öffentlichkeit zugänglich sein wird.