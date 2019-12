18.12.2019

Buttenwiesen bekommt ein Hochregallager

Das Versandhaus Erwin Müller erweitert seinen Betrieb. Dafür sind ein Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. Der Gemeinderat hat sich mit den Planentwürfen beschäftigt

Von Hertha Stauch

Die Firma Erwin Müller will ihr Unternehmen in Buttenwiesen erweitern und ein Hochregallager mit Firmenparkplatz bauen. In der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend wurden entsprechende Planentwürfe vorgestellt. Bevor jedoch im hinteren Bereich des Betriebsgeländes an der Bachstraße gebaut werden kann, müssen rechtliche Grundlagen geschaffen werden, die die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine Änderung des Flächennutzungsplans erfordern. Der Gemeinderat fasste hierfür einstimmige Beschlüsse, sodass das Projekt auf den Weg gebracht werden kann.

Bisher gibt es für das Firmengelände keinen Bebauungsplan – es handelt sich nur um ein „faktisches Gewerbegebiet“, erklärte Bürgermeister Hans Kaltner in der Sitzung. Das Planungsbüro Opla hat für die Firma nun einen Masterplan erstellt, der dem Gemeinderat in mehreren Planentwürfen von Architekt Werner Dehm vorgestellt wurde.

Demnach sollen Hochregallager und Parkplatz auf der Fläche hinter den bestehenden Geschäftsgebäuden gebaut werden. Ein Platz, der vorteilhaft liegt für die Ausmaße des Lagers, wie Dehm meinte. Denn das 25 Meter hohe, 40 Meter breite und 115 Meter lange Gebäude wird in die vorhandene landschaftliche Senke eingebaut und gliedert sich so optisch ins Landschaftsbild ein. – Ein Umstand, der dem Gemeinderat sehr plausibel erschien. Auch der Parkplatz für die Firmenmitarbeiter und der An- und Abtransport der Waren soll sich auf diesem hinteren Teil des Geländes befinden und eine Zufahrt über die Bachstraße bekommen.

Die Straße kann im Zuge der Bauarbeiten verkehrsberuhigt werden, meinte Architekt Dehm. Und – die wichtigste Nachricht an den Gemeinderat – durch eine Optimierung der Firmenlogistik werde es weniger Lkw-Verkehr geben, als heute. Die Firma will auch landschaftliche Ausgleichsflächen schaffen, das heißt, das bestehende Wäldchen an der Bachstraße soll zur Grünanlage mit Retentionsraum für den Birkenbach werden, der durch das Gebiet läuft. Architekt Dehm im Gemeinderat: „Ziel des Unternehmens ist es, nur dort in die Natur einzugreifen, wo es unbedingt erforderlich ist.“

Auch Firmenchefin Rita Müller-Brenner, die mit ihrem Geschäftsführer-Kollegen Tobias Eder und ihrem langjährigen führenden Mitarbeiter Karl Hörmann in der Sitzung anwesend war, legt Wert auf eine ansprechende, naturnahe Landschaftsgestaltung rund um das Firmengelände, wie es bei Erwin Müller schon immer Standard sei. Der kleine Park entlang der Bachstraße werde für die Bevölkerung zugänglich sein.

Derzeit wird auf dem Gelände eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, berichtete Architekt Dehm. Auch das angrenzende Wohngebiet „Nachtweide“ habe die Firma im Blick. Der zentrale Waren-Umschlagplatz befindet sich hinter dem künftigen Hochregallager und liegt somit abseits des Wohngebietes „Nachtweide“, erklärte Architekt Dehm.

Der Gemeinderat zeigte sich durchwegs aufgeschlossen für das Projekt. Manfred Hartl: „Es ist bekannt, dass die Firma in jedem Fall ein optisch ansehbares Bild schaffen wird. Es wäre ein Fehler, wenn Erwin Müller dort nicht bauen dürfte.“ Und Heidi Scherer: „Es freut mich, dass das Unternehmen sich für die Zukunft aufstellt und dass wir hier über eine Expansion beraten und nicht umgekehrt.“ Auch Gernot Hartwig war sich sicher: „Müller wird Buttenwiesen nicht verschandeln.“ Über die Parkplatzsituation müsse nochmals nachgedacht werden, schränkte er ein. Das Grüngebiet „Leite“ sei ein wichtiger Faktor an dieser Stelle.

Auch Wirtschaftsreferent Josef Hofer begrüßte das Projekt. Wichtig seien ein Emissionsschutz für die „Nachtweide“ und eine sorgfältige Planung für eine Bepflanzung. Die Lkw-Frequentierung werde in der Bachstraße zunehmen, denkt Hofer, „wir brauchen eine hohe Akzeptanz für die Baumaßnahme in der Bevölkerung“. Hofer schlug vor, die Gestaltung der Einmündung der Bachstraße in die Ortsdurchfahrt Buttenwiesen mit in die Planungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrt aufzunehmen. Architekt Dehm machte nochmals darauf aufmerksam, dass es möglich sei, die Bachstraße zu verkehrsberuhigen und der Lkw-Zulieferverkehr insgesamt abnehmen werde.

Themen folgen