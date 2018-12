18:59 Uhr

Buttenwiesen ruft zum Pakete-Packen auf

Menschen aus Buttenwiesen unterstützen auch in diesem Jahr die Weihnachtstrucker der Johanniter, die in die osteuropäischen Armenregionen fahren.

Seit 25 Jahren fahren die Weihnachtstrucker der Johanniter nach den Weihnachtsfeiertagen in die osteuropäischen Armenregionen und verteilen Lebensmittelpakete an Bedürftige. Die Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen unterstützen diese Aktion bereits seit dem Jahr 2000. Sie sammeln Lebensmittelpakete in den Pfarreien und übergeben diese an die Johanniter in Donauwörth. Auch in diesem Jahr rufen die Johanniter dazu auf, ein Lebensmittelpaket zu machen oder es im Dorfladen Lauterbach, der in diesem Jahr beesonders gefeiert wurde, packen zu lassen.

Die Zielregionen der Johanniter-Weihnachtstrucker sind derzeit Albanien, Bosnien-Herzegowina sowie Nord- und Zentral-Rumänien. In vier langen Konvois fahren sie rund 270 Verteilstellen an. Dort werden die alle Päckchen alljährlich erfolgreich verteilt

an Schulen, Kindergärten und -heime, Behinderteneinrichtungen und Altenheime, an bedürftige Menschen übergeben.

Mehrere Abgabestellen in der Gemeinde Buttenwiesen

Die Johanniter bitten darum, dass die Lebensmittel in einem stabilen Karton, idealerweise in Bananenkisten verpackt werden. Um am Zoll keine Schwierigkeiten zu haben und um vor Ort gleichwertige Pakete verteilen zu können, bitten die Johanniter darum, sich streng an die Packliste zu halten. Diese hat sich in diesem Jahr leicht verändert und besteht aus: Ein Geschenk für Kinder (Malbuch/Block, Buntstifte), zwei Kilogramm Zucker, drei Kilogramm Mehl, jeweils ein Kilogramm Reis und Nudeln, zwei Liter Speiseöl, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zwei Tuben Duschgel, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta. Auf keinen Fall dürfen jedoch Kleidung oder verderbliche Lebensmittel in die Pakete, schreiben die Johanniter.

Vollständige Pakete können bis Dienstag, 18. Dezember, an den Sammelstellen abgegeben werden:

Buttenwiesen: Roswitha Kranz (Stehlesberg 2) und Doris Kotter (Wertinger Straße 80)

Frauenstetten: Elektro Hartl (Mühlanger 1)

Lauterbach: Burga Demharter (Lindenfeld 24) und Erwin Müller (Bahnhofstraße 10, Eingang hinteres Gebäude)

Pfaffenhofen: Elvira Burkhard-Mayershofer (Feldweg 9)

Unterthürheim: Ulrike Binswanger (Herrenberg 38)

Wortelstetten: Anita Müller (Am Streitgraben 24) (pm)

