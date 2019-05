vor 59 Min.

Buttenwiesen soll schöner werden

Eine kleinteilige Struktur haben die Häuschen im ehemaligen jüdischen Quartier an der Donauwörther Straße in Buttenwiesen. Die Gemeinde legt zur ortstypischen Renovierung der Fassaden jetzt ein Programm auf, um das Ortsbild aufzuwerten und zu erhalten.

Hausbesitzer im ehemals jüdischen Quartier bekommen bei der Renovierung ihrer Anwesen Zuschüsse aus der Städtebauförderung.

Von Hertha Stauch

Die Gemeinde Buttenwiesen will das Ortsbild verbessern und insbesondere das ehemalige jüdische Quartier an der Donauwörther Straße erhalten. Deshalb plant sie, ein Fassadenprogramm aufzulegen, für das es Gelder aus der Städtebauförderung gibt. Der Gemeinderat bekräftigte in seiner Sitzung am Montagabend diese Absicht mit einem einstimmigen Beschluss. Demnach soll das Programm vor allen private Hausbesitzern bei der ortstypischen Renovierung ihrer Anwesen und bei der entsprechenden Gestaltung der Fassade unterstützen.

Es gibt bereits ein Sanierungsgebiet

Gunther Wild, Geschäftsführer der kommunalen Sanierungsbetreuungsfirma „Die Städtebau Gersthofen“, berät die Gemeinde und machte darauf aufmerksam, dass alle zehn bis 15 Jahre ein neues Ortsentwicklungskonzept für eine Gemeinde erarbeitet werden solle. In Buttenwiesen sei in dieser Hinsicht schon Vorarbeit vom früheren Bürgermeister Norbert Beutmüller geleistet worden, der für Buttenwiesen ein Sanierungsgebiet „Ortskern“ ausweisen lies und sich vor allem mit der Neugestaltung der Plätze auseinandersetzte.

In diesem Sanierungsgebiet soll nun zunächst für einen kleinen Teil – Donauwörther Straße und Schlossergasse mit den einstmals jüdischen Anwesen – ein Fassadenprogramm aufgestellt werden. Das soll für die Instandsetzung der Außenfassade gelten, darunter Mauerwerk, Putz, Fenster, Fensterläden, Dachrinnen, Haustüren.

Ziel sei es, die typischen Bauformen der einstmals jüdischen Gebäude zu bewahren und wieder aufzuwerten. Hausbesitzer bekommen im Falle einer Sanierung aus dem Programm 15 bis 20 Prozent Zuschüsse, maximal 30 Prozent. Dafür müssen sie sich aber nach den Vorgaben richten. Auch Steuervorteile und günstige Abschreibungsmöglichkeiten soll es geben. Die Gemeinde bekommt für das Programm von der Regierung ein Budget, das sie jedes Jahr neu beantragen muss.

Durchwegs positive Reaktionen

Die Reaktionen im Gemeinderat auf dieses Vorhaben waren durchwegs positiv. Josef Hofer begrüßte die Aktion: „In Wertingen gibt es bereits für Fassaden eine Farbberatung, die sehr gut funktioniert. Eine Person berät die Hausbesitzer, so ergibt sich ein stimmiges Stadtbild“, zog Hofer einen Vergleich. Die Gemeinde solle nun aktiv auf die Hausbesitzer zugehen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie ihre Häuser renoviert werden können. Das Programm könne auch ein Anreiz für Investoren sein, solche alten Anwesen zu kaufen und aufzumöbeln, da die eigentlichen Besitzer oft nicht das Geld dazu hätten.

Die Zeit für die Renovierung des Quartiers treffe ideal mit der Zeit der Sanierung der Ortsdurchfahrt zusammen.

Dem stimmte Bürgermeister Hans Kaltner zu. Er habe vor, sagte Kaltner, einen Gestaltungsbeirat zu gründen, der die Hausbesitzer berät und die Maßnahmen kontrolliert. Auch Manfred Hartl befand das Konzept für gut und erinnerte an die Sanierung der Plätze im Ortskern, die dazu aufgegriffen werden könne.

Themen Folgen