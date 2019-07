13.07.2019

Buttenwiesens Schulkinder singen „Klasse“

Die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule in Buttenwiesen erhält ein Prädikat für ihren Chor

Seit Jahren bildet das Singen mit Kindern einen Schwerpunkt im Unterricht und Schulalltag an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen. Vielen noch bleibend in Erinnerung ist der Auftritt der Chorklasse bei der Großveranstaltung in der Riedblickhalle im Rahmen der Dillinger Kulturtage mit dem Titel „Buttenwiesen ist bunt“. Dafür wurde die Schule jetzt mit dem Prädikat „Chor ist Klasse!“ ausgezeichnet.

Bei einem Festakt im Rokokosaal der Regierung von Augsburg überreichte der Regierungspräsident von Schwaben, Dr. Erwin Lohner, die Auszeichnung an Chorklassenlehrerin Elisabeth Havelka, Rektor Michael Bachmaier und Bürgermeister Hans Kaltner. Regierungspräsident Lohner lobte deren Engagement und ermunterte die Ausgezeichneten, der Musik in der Schule weiterhin einen hohen Stellenwert einzuräumen.

Der Regierungspräsident hatte beim Festakt das Prädikat „Chor ist Klasse!“ an weitere sechs Grund- und Förderschulen überreicht: an die Antonio-Huber-Schule Lindenberg im Allgäu, die Grundschule Kissing, die Grundschule Nesselwang, die Grundschule Kempten an der Sutt, die Theodor-Heuss-Grundschule Memmingen und die Grundschule Augsburg „Vor dem Roten Tor“.

Seit 2008 verleiht der Bayerische Musikrat in Kooperation mit dem Netzwerk Musik in Schwaben und dem Chorverband Bayerisch-Schwaben das Prädikat „Chor ist Klasse!“ an Schulen, die sich in herausragender Weise um das Singen im Unterricht und im Schulalltag verdient machen.

Zu den Vergabekriterien zählen unter anderem ein musisches Profil, Unterricht durch Musiklehrkräfte mit der Qualifikation zum vertieften Singen mit Kindern und im Stundenplan verankertes regelmäßiges Singen in größeren Gruppen.

Das Prädikat „Chor ist Klasse!“ wurde laut Pressemitteilung erstmalig 2018 an 19 Schulen im Regierungsbezirk Schwaben verliehen. Es bestätigt die Qualifikation und Nachhaltigkeit der Arbeit „Singen mit Kindern an der Schule“. Im Zuge der Nachhaltigkeit erhält die ausgezeichnete Schule Zugang zu allen Angeboten, die das Netzwerk Musik in Schwaben in Kooperation mit dem Chorverband Bayerisch-Schwaben zur Förderung des Singens mit Kindern und Jugendlichen anbietet.

Dazu zählen regelmäßige Fortbildungen, Konzepte zur Umsetzung kreativer Musikprojekte im Unterricht und im Schulalltag, Chorklassentreffen sowie weitere Angebote zum Ausbau der musikalischen Kompetenz der Pädagogen wie der Klasse. (pm)

