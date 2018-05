vor 39 Min.

Cambridge-Englisch am Gymnasium

Cambridge-Englisch am Gymnasium Wertingen: (von links) Schulleiter Bernhard Hof, Paula Polzer, Philipp Endisch, Katharina Hammerer, Theresa Link, Sophia Moosmüller, Katharina Motzet, Nina Grab und Betreuungslehrerin Melissa Schneider.

Schüler verbessern ihre Fremdsprachenkenntnisse

Als ob sie im Schulalltag und nicht schon genug zu tun hätten, haben sich neun angehende Absolventen des Wertinger Gymnasiums noch eine zusätzliche Last aufgebürdet: Sie haben die Herausforderung angenommen, ihre Englischkenntnisse in den anspruchsvollen CAE-Prüfungen der renommierten Cambridge University unter Beweis zu stellen. Hierauf werden sie in einem eigens dafür eingerichteten Kurs von Englischlehrerin Melissa Schneider strategisch und intensiv vorbereitet.

Dass sich die Mühe gelohnt hat, sieht man an den sehr guten Testergebnissen, auf die sie zurecht stolz sein können. So können sich Lucia Birkholz, Philipp Endisch, Katharina Hammerer, Magnus Haußmann, Theresa Link, Paula Polzer, Sophia Moosmüller und Katharina Motzet (alle Q12) über ihr erreichtes Sprachniveau C1 freuen, das ihnen fachkundige Sprachkenntnisse auf Universitätsniveau bescheinigt.

Besonderen Grund zur Freude hat Nina Grab (Q11), die durch eine glänzende Leistung ihre annähernd muttersprachlichen Kenntnisse unter Beweis stellen konnte. Ihr wurde die höchste Niveaustufe C2 attestiert. Das von ihnen abgelegte CAE (kurz für Cambridge English: Advanced) attestiert die Fähigkeit, kompetent und fließend auf Englisch zu kommunizieren und bietet einen international anerkannten Sprachnachweis, der den Schülern ein deutlich höheres Sprachniveau in Englisch bescheinigt als das Abiturzeugnis.

Deshalb ist das CAE eine ideale Zusatzqualifikation, da es als sprachliche Zugangsvoraussetzung von vielen Hochschulen, Arbeitgebern und Bildungsbehörden anerkannt wird. Zudem konnten die Schüler eine andere Prüfungskultur kennenlernen – ebenfalls eine gute Vorbereitung auf die Abiturprüfungen.

Jedes Jahr absolvieren etwa drei Millionen Menschen aus 130 Ländern die CAE-Prüfungen. Auch nächstes Jahr werden wieder kompetente und motivierte Schüler des Gymnasiums Wertingen diese Herausforderung annehmen und meistern. (pm)