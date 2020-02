vor 56 Min.

Clown in der Kirche

Gemeinsame Suche nach der Freude mit dem Wertinger Pfarrer

„Ich suche die Freude“, so stellte sich ein Clown (Irmi Keiß) am Faschingssonntag während des Familiengottesdienstes der Pfarreiengemeinschaft Wertingen dem sichtlich überraschten Pfarrer Rupert Ostermayer vor. Der lud den Clown sogleich ein, sich einen schönen Platz zu suchen, und mal mit allen Gläubigen in der voll besetzten Pfarrkirche zu schauen, was es mit der Freude im Gottesdienst auf sich habe.

So entdeckte der Clown, dass es neben dem Glücksschweinchen und einer guten Schokolade in seinem Rucksack eine viel tiefere Freude, nämlich eine im Herzen gebe. Als Ausdruck dafür entstand während der Predigt zusammen mit den vielen mitfeiernden Kindern ein Kreuz, das mit farbigen Tüchern verziert wurde.

Das farbige Kreuz stand als ein Symbol für Jesus als lebendigen Freudenbringer für die Menschen. Pfarrer Ostermayer verdeutlichte das dann noch mit einer Jesus-Ikone.

Der Kinderchor der Pfarrei unter der Leitung von Angelika Stegmair und Anna Knötzinger gestaltete den Gottesdienst mit fröhlichen Liedern, die von den begeisterten Kindern auf die Mitfeiernden übersprangen. (steg)

Themen folgen