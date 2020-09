vor 1 Min.

Corona-Fall an der Wertinger Realschule: 31 Schüler wurden getestet

An der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Die Schüler einer fünften Klasse müssen in Quarantäne.

Plus Wie der Zeitplan für die betroffenen Fünftklässler aus Wertingen aussieht. Das Gesundheitsamt beantwortet die Frage, ob der bestätigte Fall ein Reise-Rückkehrer ist.

Von Elli Höchstätter

Die Corona-Tests sind schon gemacht. Am Donnerstagnachmittag hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass es an der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen einen bestätigten Fall einer Covid-19-Erkrankung gibt. Allerdings zeige das Kind keine Symptome.

Am Freitag seien nun alle 31 Mitschüler des betroffenen Fünftklässlers auf Covid-19 getestet worden, so die Auskunft aus dem Gesundheitsamt. Fachärztin Karina Frenzel-Dorschner erklärte, dass die Testergebnisse bis Anfang nächster Woche vorliegen sollen.

Das Kind war laut Auskunft des Gesundheitsamtes kein Reise-Rückkehrer

Laut Frenzel-Dorschner handelt es sich bei dem Schüler oder der Schülerin, die als bestätigter Fall gilt, nicht um einen Reiserückkehrer. Das Kind hätte ein „allgemeines Ansteckungsrisiko“ gehabt, so wie es im alltäglichen Umgang der Fall sei.

Die Kinder der Klasse 5a müssen nun solange in häuslicher Quarantäne bleiben, bis ein zweiter negativer Test vorliegt. Wie Schulleiter Frank Rehli erklärte, soll dieser voraussichtlich am kommenden Mittwoch stattfinden.

Kinder werden auch in der Quarantäne ihren Stoff lernen - allerdings per Distanzunterricht

Rehli geht davon aus, dass bis nächsten Freitag die Ergebnisse vorliegen könnten. Falls es dann allerdings positive Tests geben sollte, sei wieder alles anders, so Rehli. Die Mädchen und Buben werden auch in der Quarantäne ihren Stoff lernen – allerdings per Distanzunterricht. Los geht es damit ab Montag. Bereits im Juli hatte es einen Corona-Fall an einer Schule in Wertingen gegeben. Damals war ein Jugendlicher oder eine Jugendliche der Mittelschule nach den Kriterien der Behörden als bestätigter Corona-Fall angesehen worden. Die Folge: 25 Schüler mussten sich testen lassen und sich in Quarantäne begeben. (mit pm)

Lesen Sie außerdem

Themen folgen