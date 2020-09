15:14 Uhr

Corona-Fall an der Wertinger Realschule

An der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen gibt es einen bestätigten Corona-Fall.

Eine komplette Schulklasse in Wertingen muss in Quarantäne. Wie es jetzt weitergeht.

Wegen eines bestätigten Falls an der Realschule Wertingen hat das Gesundheitsamt Dillingen eine Schulklasse unter Quarantäne gestellt. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Am Mittwochabend wurde dem Gesundheitsamt Dillingen ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung eines Schülers einer 5. Klasse gemeldet, der selbst nicht symptomatisch war.

Alle Schüler und Lehrer werden getestet

Um mögliche Infektionsketten schnell zu unterbrechen beziehungsweise erst gar nicht entstehen zu lassen, werden daher am Freitag, 18. September, vormittags, alle Mitschüler der Klasse und betroffene Lehrer vom Gesundheitsamt im Testzentrum in der Weberstraße in Dillingen getestet.

Unter häuslicher Quarantäne

Die Schulklasse und betroffenen Lehrer, die ganztägig Kontakt zum positiv getesteten Fall hatten, werden bis zum Vorliegen eines zweiten negativen Tests unter häusliche Quarantäne gestellt. Ungeachtet dessen hat die Schule das vom Kultusministerium vorgeschriebene Hygienekonzept beachtet und umgesetzt.

Telefonische Anfragen im Landratsamt

Das Gesundheitsamt nimmt von sich aus Kontakt zu den betroffenen Personen auf. Deshalb bittet das Gesundheitsamt im Interesse einer zügigen Abwicklung von telefonischen Anfragen im Landratsamt abzusehen. (pm)

