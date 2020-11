vor 9 Min.

Damit im Notfall kein Wertinger auf der Straße steht

Plus Immer mehr Menschen werden aus ihren Wohnungen gekündigt. Für Wertinger gibt es im Notfall bald in Bliensbach eine Lösung.

Von Benjamin Reif

Immer mehr Menschen werden aus ihren Wohnungen gekündigt. Auch die Coronakrise hat dazu beigetragen, dass eine steigende Zahl von Wertingern die Miete nicht mehr zahlen kann. In ihrer Not wenden sich dann viele an die Stadt. Denn die Kommune ist dafür verantwortlich, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat.

Wertingen hat bisher keine geeigneten Wohnungen für solche Notfälle

Geeignete Wohnungen für solche Notfälle besitzt die Stadt bislang nicht. In Not geratene Wertinger bringt die Stadt bevorzugt bei Verwandten unter. So berichtete es Ordnungsamtsleiterin Alexandra Karmann bei der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch. Doch manche Betroffenen haben schlicht niemanden, bei dem sie unterkommen könnten, bis eine neue feste Bleibe gefunden ist. Zusammen mit dem oft sehr geringen Vorlauf, mit dem die Stadt bei den Unterbringungen umgehen muss, stellt das die Verwaltung vor eine große Herausforderung. Erst neulich sei es in einem Fall „spitz auf Knopf“ gestanden, beinahe hätten die Betroffenen in einen Wohncontainer ziehen müssen, berichtete Karmann.

Um mehr Handlungsspielraum zu haben, soll im ersten Stock des Bliensbacher Bürgerhauses so schnell wie möglich solcher Wohnraum entstehen. Darauf hatten sich die Ausschussmitglieder schon in einer Sitzung im Oktober geeinigt.

Ursprünglich war die Aufteilung des rund 125 Quadratmeter messenden Stockwerks in zwei separate Wohnungen angedacht gewesen. Doch Alexandra Karmann habe ein noch besseres Konzept erdacht, sagte Bürgermeister Willy Lehmeier. Dieses sieht jetzt vor, statt einer starren Aufteilung in zwei separierte Bereiche das Geschoss in vier verschiedene Zimmer aufzuteilen, die alle durch Türen getrennt sind. So könnte bei Bedarf Platz für noch mehr Personen geschaffen werden, die nicht einem gemeinsamen Hausstand angehören. Werde Platz für eine Familie gebraucht, könnten die verschiedenen Zimmer durch die Öffnung der Türen „zusammengeschlossen“ werden. Zu diesen vier Wohnbereichen kommen noch eine Gemeinschaftsküche, ein Badezimmer und zwei Toiletten. Ursprünglich war ein etwa sechs Quadratmeter messender Raum als Kinderzimmer geplant worden. Stadtrat Tobias Kolb (Kommunale Umweltliste), hielt ein zweites WC aber für wichtiger als ein so kleines Kinderzimmer, um im Falle einer vollen Belegung den Frieden zwischen den verschiedenen Parteien zu wahren. Dieser Meinung war auch Reinhold Wörle (Freie Wähler), so dass die Änderung beschlossen wurde.

Wohnung ist nicht für eine längere Verweildauer ausgerichtet

Bürgermeister Willy Lehmeier wies noch einmal darauf hin, dass die Unterbringung von Bürgern die absolut letzte Möglichkeit sei, diese vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Auf eine längere Verweildauer wird die Wohnung nicht ausgerichtet – die Einrichtung werde dementsprechend „sehr nüchtern“ ausfallen. Ein Dach über dem Kopf, ein Bett, ein Spind, eine Dusche und eine Möglichkeit, sich das Essen warm zu machen – das sei die Maßgabe für die Bewohner, welche die Stadt erfüllen müsste, bis die Betroffenen eine neue Wohnung finden.

