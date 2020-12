vor 17 Min.

Das Herzensprojekt einer Geratshofenerin

Die Geratshofenerin Sabrina Gross hat sich einen Traum erfüllt und ihr erstes eigenes Buch in Eigenregie herausgebracht. „Erinnerungen an Liebe“ heißt es.

Plus Sabrina Gross erfüllt sich den Traum vom eigenen Roman. Den produziert sie in Eigenregie – doch der berufliche Hintergrund einer Freundin kommt ihr sehr gelegen.

Von Marion Buk-Kluger

Schreiben wollte Sabrina Gross immer schon, bereits von Kindesbeinen an. „Ich habe selbst immer gerne gelesen, noch vor der Schule, da ich mit meinen beiden älteren Geschwistern Lesen mit gelernt habe.“

Die Kinderbücher ihrer Mutter und Bücher als Geschenke zum Geburtstag taten ihr Übriges. Auch wenn es in der Schule um das Schreiben von Geschichten ging, füllte sie freiwillig mehr Seiten als gefordert. „Ich habe viel Fantasie. Schon als Kind sagte ich, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich Autorin werden.“

Erst einmal lernte sie einen "ordentlichen" Beruf

Doch erst einmal erlernte sie einen „ordentlichen“ Beruf, wurde Rechtsanwaltsfachangestellte. Das ist sie immer noch, derzeit in Mutterschutz, aber jetzt eben hat sie ihren Wunschberuf auch in die Tat umgesetzt: ihr erster Roman ist erschienen. „Erinnerung an Liebe“ heißt er.

Die nötige zündende Idee kam bereits im Juli 2019, ein paar Tage arbeitete sie gedanklich am Inhalt und schrieb schließlich das Rohkonzept nieder. „Ich sandte es dann meiner Freundin, Anna (Hillenmeyer), die sofort nach Sichtung signalisierte, sie ist beim Projekt dabei.“ Die beiden, die sich von der Realschule in Wertingen kennen, klärten den Ablauf der Geschichte, damit diese auch schlüssig ist, und teilten das Geschriebene in Kapitel ein. Und dann wurde losgelegt, Sabrina schrieb und ihre Freundin las parallel die fertigen Kapitel, machte Anmerkungen, korrigierte. „Sie arbeitet als Junior Managerin zwar in einem Verlag, wollte aber immer gerne Lektorin werden, und hat sich hier mit meinem Buch auch einen Traum erfüllen können“, sagt Sabrina Gross.

Ganze 336 Seiten lang ist ihr Debutroman

336 Seiten stark ist der Roman, den sich die zweifache Mutter von Maximilian (Zwei Jahre) und Sebastian (Sechs Monate) ausgedacht hat. Er handelt von der große Liebe, deren Verlust, aber auch davon, dass man sich trotz Trauer neu verlieben kann.

Erschienen ist das Buch im Self-Publishing – das bedeutet, dass sie große Freiheiten genießt, sich aber um alles selbst kümmern muss, wie eben die Korrektur und die Vermarktung. Sie schrieb überwiegend heuer im ersten Lockdown und konnte kürzlich das fertige Buch präsentieren.

„Anfangs wollte ich Verlage anschreiben“, sagt sie, doch ein wichtiger Grund für die Autorin, dass sie sich für den Selbstverlag entschieden hat, war, „dass alles so bleibt wie in der Niederschrift. Ich wollte, dass mein erstes Buch auf jeden Fall so ist, wie ich es geschrieben habe. Dass keiner hineinredet, etwas verändert, das wollte ich nicht, es sollte mein Buch sein und bleiben.“

Die Familie ist begeistert von dem Buch

Im Familien- und Freundeskreis kam ihr Erstling bereits super an, wobei tatsächlich nur Freundin und Lektorin Anna, ein weiterer Kumpel und ihr Mann Tobias (29) von ihrem Projekt wussten. „Mein Mann war anfangs, da ich früher für mich oder meine Neffen bereits Kurzgeschichten für Kinder verfasst hatte, zwar der Ansicht, ich könne doch in dieser Sparte bleiben. Aber er unterstützte mich perfekt, auch mit unseren Söhnen, damit ich regelmäßig Zeit fürs Schreiben meines Romans hatte.“

Wenn sie Impulse hatte, versuchte sie, diese zu notieren beziehungsweise sich Zeit zu nehmen. „Ansonsten nutzte ich die Nachmittage, wenn der größere unserer Jungs bei der Oma war.“ Die Überraschung bei allen über Sabrina Gross Buch war groß, die Resonanz ist durchweg positiv. „Meine Oma, Tanten und Freundinnen, meine Mama, sie sind alle begeistert, sagten, dass sie es nicht weglegen konnten“, freut sich die Roman-Debütantin, die sich auch das Buchcover zum Liebesroman, der zusätzlich viel Spannung durch ein gefährliches Abenteuer beinhaltet, überlegt hat.

Und die 26-Jährige will auf jeden Fall weiter schreiben. Man darf gespannt sein.

