Das Küttererhaus in Wertingen wird abgerissen

Das Küttererhaus an der Wertinger Laugnastraße sieht nur oberflächlich betrachtet intakt aus. In Wirklichkeit ist das Haus, welches vermutlich in den 30er Jahren errichtet wurde, baufällig und wird deshalb abgerissen.

Plus Direkt am Laugnaplatz verändert sich das Wertinger Stadtbild. Vorerst wird es dort grüner werden.

Die Stadt Wertingen kaufte 2011 das Grundstück samt sogenanntem Küttererhaus an der Laugnastraße, an der Ecke „Am alten Turnplatz“. Es schließt sich nördlich mit seiner Grundstücksgrenze direkt an den Laugnaplatz an.

Nun wird das Haus abgerissen und abgetragen. Das knapp 1300 Quadratmeter große Areal wird geebnet und soll mit fortgeschrittener Jahreszeit zunächst begrünt werden.

Der Wertinger Stadtrat legt ein besonderes Augenmerk auf das Areal

Stadtbaumeister Anton Fink und Bauamtsmitarbeiter Konrad Höchstätter berichten nun von dem Abbruch des Gebäudes, den das Blindheimer Unternehmen Alois Miller durchführt. Auch der Laugnaplatz gilt als wertvolles Grundstück der Stadt, deshalb legten die Stadträte und Bürgermeister Willy Lehmeier immer schon besonderes Augenmerk auf das gesamte Areal im Kerngebiet der Zusamstadt.

Im Vorfeld wurde laut Fink das – vermutlich in den 30er Jahren errichtete – Haus bereits entrümpelt, was auch mehrere Container ringsum verraten. Höchstätter überwacht und koordiniert die kleine Baumaßnahme.

Eine Renovierung hätte sich wirtschaftlich nicht gerechnet

Beide bestätigen unisono, dass das ehemalige Wohnhaus in einem derart schlechten Bauzustand gewesen sei, dass sich Investitionen jeglicher Art in eine Renovierung nicht gerechnet hätten. Deshalb habe man sich für den Abbruch entschieden, der voraussichtlich nur wenige Tage dauern werde. Dieser werde laut Höchstätter den Verkehr auf der Laugnastraße nicht beeinflussen oder gar behindern. (pm)

