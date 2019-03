Veraltete Schulen und Turnhallen gibt es nicht nur in Buttenwiesen. Das Problem streckt sich über das ganze Bundesgebiet.

Das Problem ist nicht neu, und es kommt auch nicht nur in Buttenwiesen vor: Deutschlands Schulen und Hallen stehen vor einem Sanierungsstau, sind in die Jahre gekommen. Die in den 60er bis 80er Jahren erstellten Gebäude entsprechen nicht mehr den Anforderungen der veränderten Gesellschaft und Pädagogik, den Bedürfnissen von Schulen und Turnhallen, wie sie heute notwendig sind. Auch entsprechen viele Gebäude nicht dem heutigen Energie-Standard.

In großen Städten mit sozialen Brennpunkten herrscht in dieser Hinsicht oft Notstand. In den Medien werden Bilder gezeigt von sanitären Anlagen in Schulen, die mehr als unappetitlich sind. Es fehlt überall an Aufenthaltsräumen, Essensräumen und Küchen in den Schulen, wo sich Kinder und Jugendliche heute ja oft den ganzen Tag aufhalten. Auch viele Neben- und Spezialräume sind für Gruppenarbeiten notwendig. Die Kommunen und Landkreise stehen deshalb vor einer Riesenherausforderung, die sie die vergangenen Jahre schon beschäftigt hat und immer wieder beschäftigen wird.

Trotz aller Notwendigkeiten, die auch in Buttenwiesen derzeit herrschen, kann man dort keinesfalls von einem Notstand sprechen. Abgesehen von den Mängeln, die jetzt behoben werden, ist der Schulkomplex eine schöne, mit seinen parkähnlichen Außenbereichen geradezu eine idyllische Anlage. Kinder in Berlin oder anderen Metropolen können da geradezu neidvoll in die bayerische Provinz blicken, wo die Schulwelt im Außen und im Innen noch weitgehend in Ordnung ist.

Am Montag um Acht ertönt der Gong in Pfaffenhofen. Eine neue Woche beginnt, und die Mädchen und Buben sitzen auf ihren Plätzen. Und sie werden sich sicher auch in einem Gebäude mit etlichen baulichen Mängeln noch ganz wohl fühlen...

