18.03.2020

Das Pulver ist verschossen

Wegen Corona stellen die Schützen ab sofort den Schießbetrieb ein. Es gibt keine Auf- und Absteiger. Im Herbst soll die Saison dann neu starten

Aufgrund von Corona ist die Saison im Schützengau Wertingen ab sofort beendet. Dies beschloss der Führungskreis um Gauschützenmeister Hubert Gerblinger bei einer außerordentlichen Sitzung am vergangenen Sonntag. Sämtliche Rundenwettkämpfe werden abgesagt. Im Herbst 2020 startet der Wettkampf mit der gleichen Klasseneinteilung wie im Herbst 2019. Es steigt keiner auf und keiner ab.

In seinem Rundschreiben an die dem Schützengau Wertingen angeschlossenen Vereine erklärt Gauschützenmeister Hubert Gerblinger: „Der Gauvorstand bedauert diese Schritte ausdrücklich, jedoch haben der Gesundheitsschutz sowie das gemeinsame Ziel, die Ausbreitung von COVID-19 zumindest zu verlangsamen, höchste Priorität.“ Bei der außerordentlichen Sitzung des Vorstands des Schützengaus Wertingen wurden auch die folgenden Entscheidungen getroffen:

Der Betrieb ruht im Schützengau Wertingen erst einmal

Gaupokal: Der Gaupokal wird für heuer abgesagt. In der Rundenwettkampfversammlung am 17. September beginnt die erste Runde des Gaupokals 2020/2021.

Gauschießen: Die Abschlussveranstaltung Gauschießen ist abgesagt. Die neuen Gaukönige werden vom Gauschützenmeister zu Hause besucht und beglückwünscht. Das Informationsheft wird fertiggestellt und mit den Urkunden an die Vereine verteilt. Die Preisgelder werden ausbezahlt. Die Proklamation der Könige und die Übergabe der Pokale findet in der Rundenwettkampfversammlung am 17. September statt.

Erfahrungsaustausch Jugendleiter: Der Termin am 23. April bleibt bestehen. Gegebenenfalls wird er nach hinten verschoben.

Schützinnen ab 40: Der Termin am 8. Mai bleibt bestehen. Gegebenenfalls wird die Veranstaltung nach hinten verschoben.

Schüler- und Jugendfinale: Die Terminierung dieses Finales wird nach weiterer Entwicklung stattfinden. Gegebenenfalls wird das Finale erst im September geschossen.

Bezirkspokal: Der Bezirkspokal Damen ist abgesagt. Der Bezirkspokal Jugend ist noch nicht abgesagt, da dieser bis Ende Juni geschossen werden kann.

Vergleichsschießen Auflage: Das für Samstag, 23. Mai, anberaumte Auflage-Vergleichsschießen der Schützengaue Augsburg, Donau-Brenz-Egau und Wertingen wurde vom ausrichtenden Gau Donau-Brenz-Egau abgesagt.

Empfehlungen gingen voraus

Sämtliche Entscheidungen basieren auf den Empfehlungen vom Deutschen und Bayrischen Schützenbund. Die schwäbische, bayerische und deutsche Meisterschaft für 2020 ist abgesagt. Die Empfehlung der Bundes- und Staatsregierung, soziale Kontakte so weit wie möglich zu minimieren, wird an die Vereine weitergegeben. Somit sollen sämtliche Veranstaltungen sowie das Vereinstraining bis auf Weiteres eingestellt werden, weist Hubert Gerblinger nochmals ausdrücklich darauf hin. (pm)

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen