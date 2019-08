vor 21 Min.

Das Ritualbad öffnet für Besucher

Tag der jüdischen Kultur mit Führungen in Buttenwiesen

Es ist ein unscheinbares Gebäude, das etwas versteckt in der Buttenwiesener Ortsmitte liegt. Und doch zählt es zu den herausragenden Kulturdenkmälern Bayerns: das ehemalige jüdische Ritualbad (Mikwe) in Buttenwiesen. Nach jahrelangen Vorarbeiten ist die Sanierung des Gebäudes nun abgeschlossen und kann in Zukunft als begehbares Denkmal besichtigt werden. Ermöglicht wurde dies nicht zuletzt durch umfangreiche Zuschüsse zahlreicher öffentlicher Einrichtungen (Landkreis Dillingen, Bezirk Schwaben, Landesamt für Denkmalpflege, Regierung von Schwaben, Bayerische Landesstiftung). Im Rahmen des Europäischen Tags der jüdischen Kultur am Sonntag, 1. September, wird die Mikwe nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Ritualbäder gehören zu den wichtigsten Einrichtungen einer jüdischen Gemeinde. Die rituelle Reinheit ist im jüdischen Glauben von zentraler Bedeutung. Nur wer rituell rein ist, darf am Gottesdienst und am religiösen Kult teilnehmen. Unrein können gläubige Juden etwa durch die Berührung von Toten, bei Geschlechtskrankheiten, der Geburt eines Kindes oder der Menstruation werden. Das Untertauchen in sogenanntem „lebendigen Wasser“ stellt die rituelle Reinheit wieder her.

Nur sehr wenige Ritualbäder haben die Zeiten überdauert. Als Bestandteil des deutschlandweit einmaligen jüdischen Ensembles, bestehend aus Synagoge, Friedhof und Mikwe, spiegelt das Gebäude das Leben einer jüdischen Landgemeinde wider.

Nach dem Eröffnungsakt am Vormittag für geladene Gäste können Besucher das begehbare Denkmal Mikwe Buttenwiesen (Louis-Lamm-Platz 8, ehem. Schulplatz 8, hinter der ehemaligen Synagoge) am Sonntag, 1. September, von 14 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür besichtigen. Um 14, 15 und 16 Uhr bietet Gemeindearchivar Johannes Mordstein öffentliche Führungen an; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (pm)

Themen Folgen