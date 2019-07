23.07.2019

Das „Schlossflimmern“ startet einen Tag früher

Das „Schlossflimmern“ hat sich in Wertingen etabliert. Heuer startet es einen Tag früher mit der Vorpremiere von „Leberkäsjunkie“.

Cineasten Beim vierwöchigen Open-Air-Kinofestival können Gäste früher als anderswo die Krimikomödie „Leberkäsjunkie“ sehen

Wertingen Die Nase immer ein wenig vorn zu haben, ist in der Kinobranche wichtig, findet Prisca Färber, der das nostalgische Wertinger Filmtheater gehört. „Mit zwei Vorpremieren haben wir auf jeden Fall die Nase vorn“, freut sich Färber. Gerade kleine Kinos wie das Filmtheater müssten sich gegen Konkurrenten gut zu wappnen wissen, wenn sie überleben wollen. Der Clou: Das vierwöchige „Schlossflimmern“ unter freiem Himmel beginnt einen Tag früher als geplant: am Sonntag, 28. Juli, läuft „Leberkäsjunkie“ als Vorpremiere.

In Wertingen haben Rosemarie und Prisca Färber ein gutes Pflaster gefunden: Nicht nur der Schlossgarten bietet sich als zugkräftige Kulisse an, auch die Besucher aus dem Zusamtal sind offenbar eine besondere Spezies. „Der Wertinger ist gesellig, er kommt rechtzeitig, und er will nicht nur Kino schauen, sondern auch gut essen und trinken“, sagt Prisca Färber.

Auf diese Bedürfnisse hat sich die Kino-Spezialistin in diesem Jahr besonders eingestellt. Neben Bratwürsten und Steaksemmeln sollen Kartoffelvariationen die Gaumen der Gäste verwöhnen. Doch als absolutes Highlight gelten die so genannten Big Beef Pattys – riesige Burger, die aus Fleisch von freilebenden Angusrindern zubereitet werden. Kürzlich wurde in Laugna auf dem Hof von Christoph Kunad ein Probegrillen mit Mitarbeitern veranstaltet, um die Arbeitsabläufe zu optimieren.

Wenn bei schönem Wetter 500 Besucher den Schlossgarten stürmen, soll schließlich am Grill alles reibungslos klappen. Der Laugna-Burger könnte der Renner werden. Er hat einen Durchmesser von 140 Millimeter, ist 14 Millimeter dick und bringt 200 Gramm auf die Waage. „Der Wahnsinn“, schwärmt Prisca Färber von der Bio-Qualität. Frisches Popcorn darf natürlich auch im Freiluftkino nicht fehlen. Daneben sorgen süße Crepes und Waffeln für den süßen Abschluss

Die Kinotage sollen für die Besucher Kinovergnügen und Sommer-Feeling bringen. Für das fünfte Open-Air-Event bringen die Färbers viele brandneue Filme auf die Leinwand. Die Joker-Tage sollen dafür genutzt werden, besonders erfolgreiche Filme nochmals zu zeigen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit für die Wertinger wieder ein Kino-Sommermärchen daraus wird. (bäs)

