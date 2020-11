vor 60 Min.

Das Wertinger Juze hilft bei der Bewerbung

Plus Das Projekt „Einfach mal bewerben“ hat Fördergeld von der „Aktion Mensch“ erhalten.

Wie sollte ein professionelles Anschreiben aussehen? Gehören Hobbys wirklich in jede Bewerbung? Und in welcher Dateiform kommt es beim gewünschten Arbeitgeber am besten an? Solche Fragen beschäftigen viele Jugendliche, wenn es um die „Eintrittskarte“ für die künftige Karriere geht: das Bewerbungsschreiben. Schon lange hilft Wertingens Jugendpfleger Tobias Kolb Jugendlichen bei ihren Bemühungen rund ums Anschreiben. Doch die Unterstützung im Jugendzentrum ist ausgeweitet worden – durch ein Projekt, das auch schon Fördergeld erhalten hat.

Kolb erklärt: „Mit dem Projekt ‚Einfach mal bewerben‘ haben wir die Möglichkeit geschaffen, sich bei uns im Jugendhaus eine aussagekräftige und stilsichere Bewerbung für einen guten Eindruck für einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu erarbeiten.“

3500 Euro Fördergeld für das Wertinger Jugendhaus

Für diese Idee hat er auch die Institution „Aktion Mensch“ begeistern können und 3500 Euro Fördergeld erhalten. Das Projekt hilft sozial benachteiligten Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen bis 27 Jahre aus Wertingen oder aus der Region. Gerade ihnen fehle es häufig an Gerätschaft und an Programmen oder an sprachlichen Fähigkeiten, Adäquates zu verfassen. Kolb weiß, dass Bewerbungen übers Internet immer höheren Stellenwert einnehmen. Zwar habe man in all den vergangenen Jahren schon immer bei den Bewerbungen geholfen, „doch nicht immer konnten wir so viel Zeit investieren, wie wir es gerne getan hätten oder dafür nötig gewesen wäre.“ Nun stehen den jungen Bewerbern seit Sommer im Wertinger Jugendhaus jede Menge gespeicherte Muster-Bewerbungsschreiben zur Verfügung, anonymisiert und in einzelne Berufssparten eingeteilt. Die Mitglieder vom „Jugendtreff Wertingen“ haben sich ehrenamtlich für Stunden hingesetzt, viele Vorlagen anonymisiert und diese in den neu angeschafften Computer gestellt. Daher ist jetzt für den Wunsch nach einem Beruf als Kfz-Mechatroniker genauso was dabei wie für eine Bewerbung in der Industrie, im Gewerbe oder im Einzelhandel. „Das sind keine 08/15-Bewerbungen“, so Kolb, „sondern jedes Mal individuell ausgearbeitete Anschreiben und Unterlagen.“

Jede Menge Anregungen können sich die Jugendlichen so eigenständig dort aussuchen und erarbeiten. Laut Kolb ist das Projekt dennoch so angelegt, dass inzwischen neben den hauptamtlichen Mitarbeitern auch viele Jugendliche ehrenamtlich den jungen Berufsanwärtern mit Rat und Unterstützung zur Verfügung stehen. Der Leiter des Wertinger Jugendhauses hat für seine Idee bereits im Vorfeld viel Zeit und Arbeit investiert. Kolb wusste, dass die Institution „Aktion Mensch“ nicht nur für Menschen mit Einschränkungen da ist, sondern viele gute Projekte fördert. 3500 Euro sind für seine Idee bewilligt worden. Computer und die notwendige Software – beispielsweise Office und Acrobat – wurden gekauft, und gemeinsam mit dem Jugendtreff Wertingen gelang es ihm, mitten in der Coronazeit das Projekt zum Laufen zu bringen. „Die Motivation, Fördergeld von ‚Aktion Mensch‘ zu bekommen, war nicht zuletzt auch dem Wunsch geschuldet, Gelder für das Jugendhaus anderweitig zu akquirieren.“ Kolb weiter: „Mein Engagement in der Sache soll auch als Dank an die Stadt gesehen werden, für deren zurückliegende Investitionen in unsere Jugendarbeit.“ Daher sein Plan: ein sinnvolles Projekt in Wertingen umzusetzen, ohne Zuzahlung der Stadt.

Auch günstige Bewerbungsbilder können die Jugendlichen machen lassen

Doch es kommt noch besser. Kolb gewann für „Einfach mal bewerben“ Jonas Ziegler, Wertinger Fotograf und Kameramann mit eigenem Studio an der Umgehungsstraße. Ziegler spendet preisgünstige Gutscheine speziell für die jungen Leute, die im Jugendhaus ihre Bewerbungen schreiben und dazu professionelle Bewerbungsfotos brauchen – diese strapazieren ihr Budget jedoch oft sehr. Der Fotograf sagt über seine Motivation, Kolb und dem Verein zu helfen: „Als Tobias auf mich zukam und mir seine Idee vorgestellt hat, fand ich das Projekt klasse und möchte es daher gerne unterstützen.“ (pm, br)

Lesen Sie außerdem: