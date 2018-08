vor 37 Min.

Das Wertinger Pfarrheim muss saniert werden

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen stehen beim Wertinger Pfarrheim an. Auslöser sind die Vorgaben beim Brandschutz.

Von Berthold Veh und Konrad Friedrich

Neben der Stadtpfarrkirche ist es der Mittelpunkt der Pfarrei St. Martin Wertingen: das Pfarrheim. „Wir brauchen es unbedingt für die Gemeindearbeit“, sagt Kirchenpfleger Michael Wieland. Nicht nur Gruppen der Pfarrei nützen es. Auch die Volkshochschule gibt dort Yogakurse, das Altenwerk trifft sich in der Pfarrgasse, ein Musiklehrer hat dort einen Raum gemietet. „Es ist dort immer etwas los“, sagt Kirchenpfleger Wieland. Jetzt steht allerdings eine größere Sanierung an.

Auslöser ist der Brandschutz, der Wielands Worten zufolge verbessert werden muss. Unter dem Dach sei vor gut zehn Jahren ein Heim für die Wertinger Kolpingsfamilie eingerichtet worden. „Und da genügen wir den Brandschutzbestimmungen nicht mehr“, informiert der Kirchenpfleger. Aber auch die Heizung müsse erneuert werden. Die Gasheizung brauche einen neuen Kessel und eine neue Steuerung. Im Wertinger Pfarrheim wird zudem eine behindertengerechte Toilette eingerichtet. Zwischen dem Altbau aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und dem Neubau den 1980er Jahren bestehe im Erdgeschoss eine Höhedifferenz von etwa 15 Zentimetern. Eine weitere Rampe soll dafür sorgen, dass für Menschen mit einer Gehbehinderung der Zugang zwischen den Gebäuden erleichtert wird.

Michael Wieland nennt weitere Vorhaben bei der Sanierung. Das Stuhllager und die Garderobe sollen neu geordnet, die Außenfassade gestrichen werden. Auch die Küche möchte die Pfarrei umgestalten. Das Ingenieurbüro Georg Hienle aus Welden begleitet den Umbau. Nach einer ersten Schätzung gehen die Pfarrei und die Bischöfliche Finanzkammer von rund 235000 Euro Kosten aus. „Ich befürchte allerdings, dass dies nicht ganz reichen wird“, sagt Wieland. Der Kirchenpfleger hofft, dass die Diözese Augsburg den Löwenanteil der Sanierungskosten tragen wird. Auch die Stadt Wertingen werde die Pfarrei um einen Zuschuss bitten. „Und wir brauchen auch Spenden unserer Pfarreimitglieder, um das Projekt zu schultern“, sagt der Kirchenpfleger. Die zeitliche Schiene, in der die Sanierung durchgezogen werden soll, ist ambitioniert. Die Brandschutz-Arbeiten und die Erneuerung der Heizung sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Die anderen Maßnahmen könnten dann im ersten Halbjahr 2019 verwirklicht werden. Für die Gruppen werde es Einschränkungen geben, so Wieland. Aber die Treffen sollen weiterhin möglich sein.

