vor 14 Min.

Das Wertinger Postamt ist endgültig Geschichte

63 Jahre lang war das Gebäude im Dienst.

63 Jahre diente das Wertinger Postamt an der Augsburger Straße 27 den Bürgern. Es wurde 1932 erbaut und 1933 erstmals dem Publikum geöffnet. Im Jahr 1973 wurde ein Umbau mit Umgestaltung des Schalterraums vorgenommen und der Bevölkerung beim Tag der offenen Tür zugänglich gemacht. Nach der Abbaumaßnahme wurde die Post in die Räume mit der Postverteilung in den ehemaligen Minimalmarkt in die Industriestraße verlegt. Der Postschalter kam dann in den Edeka-Supermarkt, wo kein Postbeamter mehr den Dienst übernimmt. Auf dem ehemaligen Postgelände in Wertingen entstehen nach dem Plan des Investors Mietwohnungen, Gewerbeeinheiten und eine Augenarztpraxis. Das Bauvorhaben soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt werden.

