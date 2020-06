vor 50 Min.

Das Wertinger Schloss in Miniaturausgabe

Plus Mittels originaler Baupläne baut Franz Miller das Wertinger Schloss im Kleinformat nach. Das Modell zeigt, wie das Wertinger Schloss vor der Renovierung ausgesehen hat. Warum die Arbeiten vom Rohbau bis zum Richtfest 45 Jahre dauerten

Von Ulrike Walburg

Der Uhrenturm ist unten rund und oben achteckig. Auch die Dächer der Türme und der Erker sind zum Teil rund und zum Teil achteckig und stellen bauliche Besonderheiten dar – im Original des Wertinger Schlosses ebenso wie im Modell des Hobbybastlers Franz Miller. Damit im Schlossmodell – im Maßstab eins zu 100 auf einer Grundplatte mit den Maßen 40 auf 40 Zentimeter – originalgetreu das Dach oben spitz zuläuft, müssen die Maße und der Durchmesser bei der Miniaturarbeit millimetergenau stimmen. Das ist bei der Arbeit mit Lupe und Pinzette nicht immer leicht. „Die Dachfolie mit den vorgefertigten Ziegeln so hinzubekommen, dass es aussieht wie im Original, das erfordert viel Geduld und eine ruhige Hand“, berichtet der Hobbybastler Franz Miller aus Wertingen. Mit Geodreieck und Zirkel berechnet er die unzähligen Arbeitsschritte. Das beeindruckt Johannes Mordstein vom Stadtarchiv Wertingen. „Franz Miller hat in zahllosen Arbeitsstunden und mit viel Herzblut ein sehr interessantes und gelungenes Modell des Wertinger Schlosses gebaut, das sämtliche Details des historischen Gebäudes zeigt.“

Große Hingabe für die Miniatur des Wertinger Schlosses

Mit Papier, Karton, Buntstiften, Kleber und Geländebauteilen aus dem Modellbau hat der Wertinger das Pappenheimer Schloss nach den originalen Bauplänen nachgebaut. „So sah das Wertinger Schloss vor der Renovierung 1969 aus“, sagt er und zeigt mit sichtlichem Stolz die Kopie vor dem großen Original. „Vom Rohbau des Schlossmodells bis zur Fertigstellung vergingen fünfundvierzig Jahre,“ berichtet er. Begonnen hat das Projekt bereits vor Jahrzehnten, als Miller noch im Landratsamt Dillingen in die Lehre ging. Als Lehrling erhielt er die Aufgabe, die Baupläne des Schlosses von Dillingen nach Wertingen zu bringen und im Bürgermeisteramt zu übergeben.

Da Miller schon damals einen außergewöhnlichen Bezug zum Wertinger Schloss hatte und schon als Zwölfjähriger ein Papiermodell vom Schloss gebastelt hatte, sah er in diesem Botendienst für sich die Gelegenheit, in die Originalpläne reinzuschauen Er studierte die Pläne und begann mit dem Bau seines Schlossmodells. Zügig ging der Rohbau voran, doch nach der Lehre habe es andere Schwerpunkte wie Familie und Beruf im Leben Millers gegeben. Deshalb wanderte das Schlossmodell – im Rohzustand, ohne Dach – in eine Kiste und blieb dort über all die Jahre. „Es hat sogar unbeschadet vier Umzüge überlebt,“ berichtet Miller sichtlich erleichtert. In der Ruhe der vergangenen Wochen, bedingt durch die Ausgangsbeschränkungen, erinnert sich Miller an sein Jugendprojekt. Er nimmt sich an vielen Abenden bei guter Musik Zeit und findet Muße, um sein Schlossmodell zu Ende zu bringen. Dabei achtet Miller sichtlich auf Details und Besonderheiten des Schlosses in der Zeit vor 1969. Der Betrachter erkennt den Toilettenanbau an der Rückseite des neuen Teils, den Flaschenaufzug und die dafür erforderliche Öffnung oben an der linken Seite des neuen Teils, die vielen Dachluken aus Glas und die unzähligen Schornsteine auf dem Dach. „Für jedes Zimmer, das beheizt wurde, gab es einen Schornstein“, sagt Miller. Dort, wo sich heute auf den Türmen eine Wetterfahne dreht und eine Kugel die Turmspitze schmückt, waren früher Kreuze angebracht. Im Schlossmodell sind die Kreuze in der maßstabgerechten Wiedergabe winzig klein.

Viele Details, die es auch beim "Original" gibt

Früher waren alle Fenster des Schlosses an der Vorderfront mit Geranien geschmückt, sagt der Hobbybastler. Im Schlossmodell sind nur die Fensterbretter der ehemaligen Wohnung des Landrats mit Blumenkästen und roten Blumen versehen. Damit wird angedeutet, wie der reiche Blumenschmuck vor 1969 das Wertinger Schloss schmückte. Der Betrachter sieht im Modell einen Holzsteg, der zum Schloss führt, und die durchgängige Schlossmauer mit dem markanten Rundbogen und einem Gittereinsatz. „Viele Wertinger werden sich noch heute an diese Mauer erinnern,“ sagt Miller.

Ihn selbst verbinden mit dem Schloss schöne Kindheitserinnerungen. In unmittelbarer Nähe, in der Hausmeisterwohnung der Realschule, aufgewachsen, führte ihn sein täglicher Weg am Schloss und an dem Schlossgraben vorbei. Efeu rankte damals an Teilen der Außenwände. In besonderer Erinnerung bleibt der wild bewachsene Schlossgraben. Die ganze Szenerie wirkte auf das Kind Franz Miller märchenhaft und beflügelte seine Fantasie. Im Ruhestand blickt er zurück und sagt: „Das Wertinger Schloss wirkte auf mich wie das Schloss von Dornröschen.“

