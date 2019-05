31.05.2019

Das Ziel lautet: Glück für alle

Bauchredner Sebastian Reich versprüht bereits vor seinem Gastspiel in Wertingen gute Stimmung. Warum der Kabarettist so gerne Kuchen isst. Und worauf sich die Besucher neben der vorlauten Nilpferddame Amanda freuen dürfen

Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferd-Lady Amanda sind derzeit mit ihrem aktuellen Programm „Glückskeks“ in ganz Deutschland unterwegs. Die beiden Gegenspieler wollen am kommenden Sonntag, 2. Juni, auch die Besucher in der Wertinger Stadthalle mitreißen. Im Gespräch über seinen Kindheitstraum, Vorbilder und Künstleralltag versprüht Sebastian Reich seine positive Lebenseinstellung und zeigt sich nach wie vor bühnenhungrig. Er betont allerdings auch, dass es ihn nicht nur im Doppelpack gibt.

Sie bezeichnen Ihre Kunstform als Nilpferd-Comedy. Was darf man darunter verstehen?

Kurz gesagt: Meine Begleitung Amanda ist ein Nilpferd, daher Nilpferd-Comedy. Aber das ist natürlich kein Zufall. Ich habe lange nach einer geeigneten Bühnenfigur gesucht. Amanda ist sympathisch und schlagfertig, nascht wie ich gerne Süßes, hat ähnliche Probleme und Wehwehchen. Sie dient mir als eine Art Projektionsfläche, an der ich eigene Marotten kokettieren kann.

Am Anfang Ihrer Karriere traten Sie noch unter dem Pseudonym Pierre Ruby auf. Wie kam es zu dem Namenswechsel.

Pierre Ruby war der Künstlername meines Onkels Peter Volpert, der auch als Bauchredner auftrat. Mit der Zeit wurden meine Programme allerdings immer persönlicher. So war es irgendwann an der Zeit, unter meinem eigenem Namen aufzutreten.

Gibt es neben Ihrem Onkel weitere Vorbilder? Andere Bauchredner, die Sie bewundern?

Hape Kerkeling. Er erfindet sich immer wieder neu und bleibt sich dennoch treu.

Aktuell sind Sie mit Ihrem dritten Programm „Glückskeks“ unterwegs. Hat sich seither Ihre Definition von Glück verändert?

Tatsächlich bekommt man viele neue Perspektiven und Einblicke in die Bedeutung von Glück. Gerade was für mein Publikum Glück ist, finde ich spannend oder lässt mich schmunzeln.

Woher wissen Sie, was für Ihr Publikum Glück ist?

Wir haben da so eine Aktion. Vor jeder Show können die Besucher auf Karten schreiben, was für sie Glück ist. Ich baue dann verschiedene Definitionen spontan ein. Da kommen neben Standards wie Gesundheit, Familie, eine Million Euro, schon auch witzige und teils skurrile Antworten.

Welche beispielsweise?

Letztens hatten wir einen elfjährigen Jungen dabei, den Rasenmähen glücklich macht. Das fand ich schon überraschend, aber auch bewundernswert.

Für Ihren Beruf sind Sie ständig unterwegs. Jedes Wochenende auf der Bühne, unter der Woche dann noch Fernseh- und Firmenauftritte. Wird Ihnen das je zu viel?

Nein, überhaupt nicht. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und mein Publikum zum Lachen zu bringen. Für dieses Glückserlebnis nehme ich gerne sämtliche Staus und die Zeit auf den Straßen auf mich.

Das klingt überzeugend, aber auch anstrengend! Wie erholen Sie sich vom stressigen Alltag während Ihrer Tour?

Es gibt schon Wochen, in denen ist einfach wahnsinnig viel zu tun. Jeder Freiberufler kennt das. Bürotage bis spät in die Nacht, lange Fahrten, sich selbst organisieren. Aber zum Glück gibt es immer wieder freie Tage und sogar freie Wochenenden. Diese Auszeiten genieße ich dann sehr bewusst. Schalte das Handy ab, gehe raus in die Natur, entspanne bei Tagesausflügen in die Berge, an Seen oder eine Therme. Das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren gelernt.

Nehmen Sie Amanda zu diesen Ausflügen mit?

Nein, entgegen allen Gerüchten und Vermutungen genieße ich Freizeit und Privatleben auch ohne die vorlaute Nilpferddame. So funktioniert die Trennung zwischen Bühnen- und Privatleben ganz gut.

Auf der Bühne agieren Sie sehr spontan. Lassen sich auf jedes Publikum individuell ein. Müssen Sie dafür zwischen den Auftritten noch viel üben?

Früher ja. Aber mit wachsender Erfahrung wird man immer sicherer und muss immer weniger tricksen. Mittlerweile sind die Auftritte selbst Übung genug.

Tricksen? Was meinen Sie damit?

Na ja, es sind keine üblen Tricks, eher Behelfstechniken. Wenn Amanda spricht, darf ich meine Lippen nicht bewegen. Laute wie b, p oder m, die normalerweise mit den Lippen geformt werden, sind besonders knifflig. Anfangs habe ich da mit Ersatzlauten gearbeitet. Also Lauten, die so klingen wie das Original. Aber mit viel und disziplinierter Übung braucht man immer weniger solcher Kunstgriffe.

Am kommenden Sonntag treten Sie mit Amanda in Wertingen auf. Waren Sie schon mal in der Gegend?

Wo ich schon ganz genau war, ist immer schwierig zu sagen. Erst wenn ich auf dem Weg zur jeweiligen Halle bin, kommt die Erinnerung. Dann weiß ich auch wieder genau, wie die Bühne oder sogar die Umkleide aussah. Sicher war ich schon in Dillingen, Gersthofen, Günzburg und Nördlingen. Es ist eine sehr schöne Gegend, die immer wieder zum Verweilen einlädt. Als gelernter Bäcker und Konditor genieße ich hier vor allem die herrliche Café- und Kuchenauswahl.

Und worauf dürfen sich die Zuschauer in Wertingen freuen?

Auf einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend. Unterhaltung für die ganze Familie. Getreu meinem Lebensmotto ‚positiv sein und Spaß haben‘ möchte ich alle meine Besucher – ob Student, Rentner oder Kind – glücklich machen. Ah, und womöglich auch meine Begleitung, die Single-Nilpferddame Amanda. Vielleicht finden wir ja in Wertingen den Richtigen! Interview: Stefanie Tölk

