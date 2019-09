11:56 Uhr

Das alte Wertinger Pfarrheim nun ganz neu

Vieles ist jetzt ganz neu im alten katholischen Pfarrheim in Wertingen. Warum bei der Segnung des Gebäudes auf den Weihrauch verzichtet werden musste

Von Hertha Stauch

Es ist ein Haus, das helfen soll, den christlichen Auftrag der Kirche in der Welt zu erfüllen und dem geistlichen Wachstum der Gemeinde zu dienen. Pfarrer Rupert Ostermayer bat gestern in den Fürbitten um den Segen für dieses Haus, mit dem die katholische Pfarrgemeinde ihre Zukunft sichert.

Bei der Einweihung des renovierten Pfarrheims blickte dann auch die Jugend der Pfarrgemeinde – eine große Ministrantenschar – ganz optimistisch in die Runde der vielen Gäste und Pfarreimitglieder, die sich nach dem Sonntagsgottesdienst vor dem Pfarrheim sammelten. Nach 36 Jahren sei eine grundlegende Renovierung vonnöten gewesen, erklärte Ostermayer – das alte Gebäude in der Pfarrgasse und auch der neuere Anbau wurden den Erfordernissen der Zeit angepasst. Deshalb verzichtete Pfarrer Ostermayer bei der Segnung auch auf den Weihrauch. Aus Gründen des Brandschutzes wurden im Gebäude viele funkvernetzte Rauchmelder installiert. „Die würden alle aktiviert, wenn ich jetzt mit dem Weihrauch durchs Haus gehen würde“, meinte Ostermayer und segnete die Räume vorsichtshalber nur mit Weihwasser.

Brandschutz und Barrierefreiheit waren wichtig

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Fabian Braun und Architekt Georg Hienle schilderten die Renovierungsarbeiten: Brandschutz, Barrierefreiheit und Beleuchtung waren die wichtigsten Neuerungen, erklärte Braun. Vor allem die Nutzung des Dachgeschosses musste der geltenden Bauordnung angepasst werden, berichtete Architekt Hienle. Bürgermeister Willy Lehmeier befand, dass bei der Renovierung „alles richtig gemacht“ wurde und der Brückenschlag von der Kirchen- zur weltlichen Gemeinde geschafft wurde. Denn das Haus, dessen Renovierung städtebaulich gut gelungen sei, wird von vielen Gruppen innerhalb und außerhalb der Kirchengemeinde genutzt, stellte der Bürgermeister fest, unter anderem von der Kolpingfamilie, dem Pfarrgemeinderat, Selbsthilfegruppen oder Volkshochschule. Auch die Streicherakademie von Alfons Puschej – eine Violinschule – ist im Pfarrheim untergebracht. Beim Rundgang durch das Haus, konnten sich die Besucher über die Neuerungen informieren. So wurde die Küche neu gestaltet, ein fester Beamer und moderne Beleuchtung im Pfarrsaal installiert, der Jugendbereich im Untergeschoss eingerichtet und ein ansprechender Durchgang vom Altbau in den neueren Gebäudetrakt geschaffen, der jetzt als Garderobe dient. Das hat zur Folge, dass das Foyer jetzt licht und hell wurde. Neben Sitzungszimmern gibt es jetzt auch einen Gebetsraum im Obergeschoss. Alle Zimmer sind einem Namenspatron geweiht. So erinnert im Erdgeschoss ein Raum, das Antoniuszimmer, an den verstorbenen Wertinger Missionar und Bischof in Korea, Anton Trauner.

Die Kirchenverwaltung im Einsatz

Pfarrer Ostermayer dankte allen, die den Kraftakt der Renovierungsarbeiten mit gestemmt hatten, allen voran den Mitgliedern der Kirchenverwaltung und den vielen freiwilligen Helfern, die Dienste geleistet hatten – vom Ausmessen der Räume bis zu Malerarbeiten, Putzdiensten und zur Entrümpelung. Nicht zu vergessen auch der schöne Garten, den es jetzt hinter dem Pfarrheim gibt, für den sich die Pfarrjugend besonders engagiert hatte. Ostermayer dankte auch allen, die das Projekt finanziell unterstützt haben – zum großen Teil die Diözese Augsburg, die Stadt Wertingen, aber auch ortsansässige Firmen und private Spender. Der Pfarrer freute sich, dass der Kostenrahmen in Höhe von 235000 Euro eingehalten wurde.

