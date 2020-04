Das digitale Klassenzimmer wird kommen

Plus Weil nicht alle Kinder und Jugendliche zu Hause mit Geräten ausgestattet sind, rufen Tobias Kolb und Joachim Keil in Wertingen zu einer Spendenaktion auf. Gesucht werden Laptops, Tablets und Drucker für Schüler

Die ersten zehn Laptops stehen für die Wertinger Grundschule bereit. Die Geräte stammen aus dem Hilfsprogramm „Reconnect“, das vor vier Jahren für die Unterstützung von Flüchtlingen aufgelegt wurde. Inzwischen werden die Laptops nicht mehr gebraucht und lagern im Mehrgenerationenhaus des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Geschäftsführer Joachim Keil will sie der Wertinger Grundschule zukommen lassen.

Christine Grandé jubelt fast, als sie die Nachricht erhält. Denn nicht alle 400 Schüler und Schülerinnen sind zu Hause so ausgestattet, dass es an einem digitalen Unterricht teilnehmen können. Das so genannte „Homeschooling“ funktioniere bei jedem fünften Kind nicht. Das habe die Rückmeldung von Lehrern ergeben, berichtet Grandé. Digitaler Unterricht über ein Handy, das die meisten Kinder besitzen, gestalte sich äußerst schwierig. Viele Familien besäßen außerdem weder Drucker noch Scanner. In diesen Fällen übernimmt die Schule das Ausdrucken der Arbeitsblätter (wir berichteten).

Digitales Lernen wird immer wichtiger

Auf der Homepage der Grundschule kann jedes Kind, das digital ausgestattet ist, seinen Wochenlernplan abrufen. Dort gibt es Aufgaben zum Lesen, Schreiben und Rechnen bis zu kreativen Arbeiten. Inzwischen stellen immer mehr Lehrer zudem Lehrvideos online.

Dass seit der Schulschließung vor fünf Wochen nicht alle davon profitieren, hat den Stadtjugendpfleger Tobias Kolb auf den Plan gerufen. Als Vater von drei Kindern erlebt er gerade selbst hautnah mit, was es bedeutet, allen zu Hause gerecht zu werden. Zumal er ebenfalls im Homeoffice arbeiten muss. Die Schulschließung habe den Alltag in der Familie total auf den Kopf gestellt.

„Vielleicht gibt es Firmen, die ihre Laptops ausrangieren, wenn die Geräte steuerlich abgeschrieben sind“, hofft er auf viele Spenden. Denn der Bedarf im Wertinger Raum sei groß. Es könnten schätzungsweise bis zu 200 Geräte gebraucht werden. Joachim Keil und Tobias Kolb, Erfinder des Wertinger Repair-Cafés, sind technisch so versiert, dass sie alte Geräte mit Programmen und Apps aufrüsten können. „Wir kaufen Lizenzen, und wenn Laptops zu langsam arbeiten, auch Spezialfestplatten.“

Manche Kinder leiden unter der Kontaktsperre

In der Wertinger Grundschule bereiten sich die Pädagogen im Moment auf das virtuelle Klassenzimmer vor, berichtet Christine Grandé. Über die digitale Plattform „open rainbow“ soll in Kürze Unterricht via Bildschirm möglich sein. Dabei können sich Kinder und Lehrer sehen und sprechen. „Kinder brauchen emotionale Bindung“, ist Christine Grandé froh, dass die Kommunikation damit vorwärtsgeht. Kein Kind solle zurückgelassen werden. Sie hat festgestellt, dass Kinder unter der Kontaktsperre zunehmend leiden. Deshalb legt sie ihre ganze Hoffnung auf den 11. Mai. Dann könnten die ersten Schüler der vierten Jahrgangsstufe wieder Unterricht live erleben. Die digitalen Medien würden aber weiterhin gebraucht. Grandé rechnet damit, dass wegen der Abstandsregelung wechselweise jeweils nur die halbe Klasse kommen kann, während die andere Hälfte zu Hause virtuell lernen muss.

Der Fokus der Lehrerschaft liege auf den Kindern, die mehr Unterstützung brauchen. „Wir nehmen alles, was wir bekommen können“, appelliert sie an Firmen und Privatleute, Laptops oder Tablets zu spenden. Auf ihr Kollegium ist sie besonders stolz: „Alle haben sich auf den digitalen Weg gemacht und die Notwendigkeit erkannt.“ Das Homeschooling sei für alle eine große Herausforderung gewesen. Denn in kürzester Zeit musste der Unterricht völlig neu organisiert werden.

Vonseiten der Familien erhalten die Lehrer dafür jede Menge Lob und Dank. Der Blick vieler Eltern hinter die Kulissen des Schulalltags habe den Beruf aufgewertet. Und immer mehr Kinder schreiben rührende Briefe an ihre Klassenleiter, weil sie die Schule vermissen.

Wer einen Laptop oder ein Tablet spenden möchte, meldet sich bei Stadtjugendpfleger Tobias Kolb unter der Telefonnummer 0151/22696225 oder per E-Mail an tobias.kolb@kjr-dillingen.de

