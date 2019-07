00:32 Uhr

Das erste große Etappenziel

Die Mittelschule Wertingen verabschiedete ihre Absolventen. Diese werden ihre Lebensreise nun fortsetzen

Von Dominik Bunk

Als die Absolventen der neunten und zehnten Klassen der Mittelschule Wertingen zusammen über die Bühne liefen, wussten sie: Jetzt ist es geschafft. Mit Blick auf das Abendmotto „Die Reise“ merkte Schuldirektor Stephan Poss an, dass „das erste Etappenziel geschafft“ sei, die Reise aber noch weitergehe. Sie sollten „ihre Träume auf ihrer Lebensreise erfüllen“ und „ihre Grenzen überschreiten“.

Er erinnerte sich zurück an die Zeit, als die Schüler, die die Schule nun mit einem Abschluss verlassen, in der fünften Klasse auf die weiterführende Bildungseinrichtung wechselten. Dazu erschienen Bilder dieser Zeit auf der Leinwand. Auch die Klassenleiter der Abschlussklassen, Franz Singheiser, Carola Anderhofstadt und Simone Brehm, die mit ihren Schützlingen in den vergangenen Jahren sowohl gute als auch schlechte Zeiten erlebt haben, wünschten den Absolventen nur das Beste. „Lernt neue, interessante und gute Menschen kennen“, gab Brehm ihren Schülern mit auf den Weg.

Freudig nahmen die Abgänger ihre Abschlusszeugnisse, zusammen mit einer Blume, von ihren Klassenleitern entgegen. Die Schüler und Lehrer zeigten offen ihre Gefühle über den hinter ihnen liegenden Weg, der in vielen Fällen nicht immer einfach war: Die Reaktionen auf den Umschlag reichten vom herzlichen Handschlag bis hin zu langen Umarmungen. Mit mehreren Tanzeinlagen begeisterte die Tanzgruppe die Gäste, darunter Bürgermeister des Mittelschulverbandes, Schulleiter der umliegenden Schulen und ehemalige Lehrer. Auch die Klasse 10m hatte sich für den Abend mit zwei Tanzchoreografien vorbereitet. Doch vom Publikum selbst wurde ebenfalls Aktion gefordert: Alle zusammen sangen stehend das Lied „Die Reise“ von Max Giesinger.

Der Wertinger Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzende Willy Lehmeier gab den Schülern ebenfalls seine Glückwünsche auf den Weg mit. Er hoffe darauf, dass die Absolventen auf ihrer Reise „nicht vorher aus dem Zug aussteigen, sondern den Zielbahnhof erreichen und danach in den nächsten Zug einsteigen“. Conny Förg vom Elternbeirat berichtete über ihre Gefühle während der eigenen Abschlussfeier und versicherte den Schülern: „Eure Mamas und Papas sind stolz auf euch.“

Die Absolventen selbst präsentierten stolz Bilder ihrer Abschlussfahrten. Mit ihrer PowerPoint-Präsentation mit musikalischer Untermalung zeigten die Klassen 9a und 9b, wie sie die Hauptstadt unter dem Motto: „Berlin, du bist so wunderbar“ unsicher machten. Katharina Siebert, Sandra Kaim und Francisca Miraldo dos Santos aus der Klasse 10m kommentierten spaßig die Bilder von ihrer Abschlussfahrt im österreichischen Wagrain. Die Schülersprecherinnen Jana Gebauer aus der Klasse 9a und Jessica Braun aus der 9b meldeten sich ebenfalls zu Wort. Sie dankten stellvertretend allen, die sie auf ihrer bisherigen Reise begleiteten.

finden Sie online unter www.wertinger-zeitung.de/bilder

Themen Folgen