Das ist der neue Wertinger Stadtrat

Plus Die Zusamstadt hat ein neues Gremium, und mit Christiane Grandé erstmals eine Frau als Stellvertreterin des Bürgermeisters. Auch sonst ändert sich einiges, es werden noch mehr Aufgaben unter den Stadträten verteilt.

Die Zusamstadt hat einen neuen Stadtrat. In der Stadthalle trafen sich die 20 Stadträte, zusammen mit Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler) und Geschäftsführer Dieter Nägele, um die konstituierende Sitzung durchzuführen und sich damit den offiziellen demokratischen Segen für die nächsten sechs Jahre zu holen.

Denkbar knapp war die Wahl im März abgelaufen – nur eine Handvoll Stimmen hatten die CSU auch weiterhin zur stärksten Kraft gemacht, hatten der jungen Spitzenkandidatin Ulrike Laux der SPD den Einzug in das Gremium verwehrt. Den Beginn der Sitzung machte damit die Vereidigung der acht neuen Gesichter des Gremiums, während der sie die Treue auf das Grundgesetz und die Einhaltung ihrer Pflichten schworen. Für die CSU rücken Christiane Grandé und Franz Bürger junior ein, für die Freien Wähler Markus Müller, für die Grünen Hertha Stauch und Jonas Ziegler, für die Christlich-Soziale Wählergemeinschaft (CSW) Franz Stepan und Michael Humbauer und für die Kommunale Umweltliste Tobias Kolb.

Christiane Grandé ist neue Stellvertreterin von Willy Lehmeier

Im Anschluss daran fand die Wahl der neuen Stellvertreterin des Bürgermeisters statt – die 59-jährige Leiterin der Wertinger Grundschule, Christiane Grandé, löst den Rieblinger Johann Bröll nach dessen zwölf Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ab. Er hatte für die Wahl nicht mehr zur Verfügung gestanden. Grandé bekam bei ihrer Wahl 17 Für- und drei Gegenstimmen. Nach der Wahl äußerte sie sich in Demut zu ihrer neuen Aufgabe – und ihrem Vorgänger Bröll: „Ich bin mir bewusst, in was für riesige Fußstapfen ich da treten muss.“ Bürgermeister Lehmeier dankte Bröll für die „enorme Erleichterung meiner Arbeit“, die der Rieblinger ihm durch die Hilfe als Stellvertreter verschafft habe. Bröll habe immer Zeit gehabt, habe sich stets inhaltlich sehr gewissenhaft mit den Anliegen der Bürger auseinandergesetzt.

Grandé sagte gegenüber unserer Zeitung, dass ihr Geschlecht bei der Wahl durchaus eine Rolle gespielt haben könnte. Sie finde es schade, dass der Anteil an weiblichen Stadträten auch in dieser Wahlperiode nicht gestiegen sei. Nur noch Hertha Stauch zog als weitere Frau in das Gremium ein, der Anteil liegt damit weiterhin bei mageren zehn Prozent. „Ich will mit meinem Amt nun dazu beitragen, dass mehr Wertinger Frauen dazu ermutigt werden, sich zur Wahl zu stellen“, so die frisch gebackene Zweite Bürgermeisterin. Sie freue sich aber auch darauf, die verschiedensten Aspekte des gesellschaftlichen Lebens der Zusamstadt noch genauer zu erfahren. Sollten sowohl Lehmeier als auch Grandé für einen Termin verhindert sein, übernehmen ihre Aufgaben Reinhold Wörle, Franz Stepan oder Hertha Stauch.

Einiges tut sich im Wertinger Stadtrat

In der Aufgabenverteilung unter den Stadträten ändert sich einiges. Während Johann Popp weiterhin Vorsitzender der größten Fraktion von CSU und CSW bleibt, führt Frieder Brändle künftig die Freien Wähler mit ihren fünf Sitzen an. Die Grünen mit ihren drei Sitzen haben Peter Hurler zu ihrem Vorsitzenden bestimmt.

Im Bauausschuss gibt es einige neue Gesichter. Franz Bürger junior übernimmt hier den Sitz seines Vaters, außerdem zieht Michael Humbauer ein, gemeinsam mit Johann Bröll. Der Sitz der Grünen bleibt bei Peter Hurler, anstelle von Wolfgang Zenetti sitzt fortan Tobias Kolb dort, für die Freien Wähler weiterhin Stimmenkönig Reinhold Wörle.

Im Haupt- und Finanzausschuss sitzen fortan Johann Popp, Christiane Grandé und Hans Moraw für die Konservativen, außerdem Jonas Ziegler, Otto Horntrich und Anton Stegmair. Neuer Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, dem die Kontrolle der städtischen Ausgaben obliegt, ist Josef Stuhler. Weitere Mitglieder sind Franz Stepan, Hans Moraw, Anton Stegmair, Jonas Ziegler und Otto Horntrich.

Einiges getan hat sich auch bei der Verteilung der Referate. Die Referenten dienen als Ansprechpartner für die alltäglichen Probleme der Bürger in den jeweiligen Lebensbereichen und sollen diese gegebenenfalls im Stadtrat in die Diskussion einbringen. Die Verteilung der Referate sieht folgendermaßen aus:

Museen und Archiv: Cornelius Brandelik (kein Stadtrat)

Wirtschaft und Infrastruktur: Franz Stepan

Jugend und Schulen: Matthias Buhl

Senioren und Soziales: Otto Horntrich

Kultur: Frieder Brändle

Umwelt: Hertha Stauch

Sport: Josef Stuhler

Kindertageseinrichtungen: Tobias Kolb

Krankenhaus: Johann Popp und Frieder Brändle

Barrierefreiheit (in Bau, Verkehr und Mobilität): Jens Baur (kein Stadtrat)

Integration: Johanna Schlögl (keine Stadträtin)

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: Markus Müller

In der Geschäftsordnung der Stadtverwaltung gibt es einige Aktualisierungen. So wurden unter anderem die jährlichen Entschädigungszahlungen für die Referenten um 120 Euro erhöht, außerdem die Pauschale für die Einsätze der Stellvertreter des Bürgermeisters von 30 auf 50 Euro. Die Ausschüsse und der Bürgermeister selbst dürfen im Tagesgeschäft nun mit größeren Summen hantieren. Beim Bürgermeister etwa für außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10000 Euro – statt bisher 2000 – im Einzelfall, „soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist“. Lehmeier sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass dies schlicht viele „Zeitfresser“ beseitige und somit mehr Zeit bleibe für wichtigere Aufgaben der Ausschüsse und der Verwaltung. Die Ausgaben werden sowohl von der Kommunalaufsicht als auch vom Rechnungsprüfungsausschuss kontrolliert.

Den Abschluss der öffentlichen Sitzung bildete eine kurze Diskussion um die Maßnahmen zur Handlungsfähigkeit des Gremiums für den Fall, dass die Covid-19-Pandemie sich wieder verschlimmere und Sitzungen aller Räte in der Stadthalle unmöglich mache. Sollte das der Fall werden, werden die Stadträte per Umlaufverfahren abstimmen, ob der Bau- und Umweltausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss größere Kompetenzen erhält. Was allerdings geschehen würde, falls das von den Räten abgelehnt werden sollte, ist unklar.

