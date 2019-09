vor 51 Min.

Das kleine Wunder von Sankt Klara

Ganze zehn neue Auszubildende arbeiten in der Wertinger Einrichtung

Heimleiter Günther Schneider spricht von einem „kleinen Wunder“, wenn er voller Freude über zehn Auszubildende spricht, die derzeit im Wertinger Seniorenheim ihre Ausbildung absolvieren. Sankt Klara kann wieder eine erstaunlich hohe Belegung an Ausbildungsplätzen verzeichnen. Sie fangen das neue Ausbildungsjahr mit unterschiedlichen Vorkenntnissen an. Zwei Azubis beginnen als Pflegefachhelfer – sie absolvieren eine einjährige Ausbildung – , zwei Azubis starten im ersten Ausbildungsjahr als examinierte Altenpfleger. Dazu kommen drei im zweiten und drei im dritten Ausbildungsjahr.

Drei Jahre Phasenunterricht dauert es, bis sich alle „Examinierte Altenpfleger“ nennen dürfen. Die Lernenden werden in dieser Zeit von den Praxisanleiterinnen Daniela Stuhler und Maria Briegel begleitet. Heimleiter Schneider sagte zu dem Phänomen der vielen Auszubildenden im Haus: „Dass wir trotz allgemein bekannten Pflegenotstandes so ein großes Interesse für die Arbeit in der Altenpflege wecken konnten, entspricht der Stimmung in unserem Seniorenzentrum, es ist uns bislang gelungen, die Menschen an uns zu binden.“ Auch die Tatsache, dass man viele langjährige Mitarbeiter habe, zeuge von einem gesunden und guten Betriebsklima.

Wertingens Seniorenreferent Rudi Vogler begrüßte zusammen mit der Pflegedienstleiterin und dem Heimleiter die neuen Mitarbeiter. Schneider erklärte: „Es wird zwar viel über Pflege gesprochen, doch die Azubis geben der Pflege ein Gesicht und zeigen der Gesellschaft, dass durchaus Interesse an der verantwortungsvollen Aufgabe besteht.“ Auf Nachfrage nach der Motivation, sich gerade für diese Arbeit zu entscheiden, machten die Anwesenden ihre Freude an diesem Beruf deutlich. Einige haben sich durch ihre positiven Erfahrungen im Praktikum entschlossen, gerade hier ihre Ausbildung zu absolvieren.

Günther Schneider motivierte: „Beweisen Sie der Gesellschaft, dass dies ein Beruf ist, in den man hineinwachsen kann, bei uns gibt es keine Uhr, außer den Puls zu messen, bei uns zählt die Motivation.“

Er sei froh, dass man im Haus Sankt Klara mit guter Stimmung und noch ausreichend Personal die Sicherheit der Menschen für die Zukunft gewährleisten könne. (pm)

