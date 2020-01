vor 22 Min.

Das neue Jahr beginnt ohne Neujahrsempfang

Kirchengemeinde und politische Gemeinde veranstalteten bisher immer in Buttenwiesen einen gemeinsamen Neujahrsempfang. Dieser wurde für 2020 ausgesetzt.

Von Hertha Stauch

Der traditionelle Neujahrsempfang in Buttenwiesen wird diesmal ausgesetzt. Bisher hatten immer im Januar politische Gemeinde und Kirchengemeinde gemeinsam zu einem Empfang geladen, bei dem auch verdiente Bürger geehrt wurden. In diesem Jahr soll es dem Vernehmen nach anders sein, es gibt keine gemeinsame Veranstaltung mehr.

Während die katholische Pfarreiengemeinschaft ihren Empfang schon hinter sich hat und diesen gleich zu Jahresbeginn veranstaltete, denkt Bürgermeister Hans Kaltner an eine Alternativveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt. Nach Auskunft vom Zweitem Bürgermeister Christian Knapp ist daran gedacht, eine Begrüßungs-Veranstaltung für den neuen Gemeinderat, nach der im März stattfindenden Kommunalwahl, anzuberaumen. Genauere Pläne gäbe es seines Wissens bisher noch nicht, berichtet Knapp. Es sei wohl daran gedacht, in einem Zuge die alten Gemeinderäte zu verabschieden und die Neuen zu begrüßen. Das werde irgendwann nach der Wahl sein, es gebe seines Wissens noch keine genauen Pläne.

Seit mehr als zehn Jahren war der Neujahrsempfang in Buttenwiesen eine feste Größe im Terminkalender und ein Ereignis, das stets Mitte Januar in der Riedblickhalle stattgefunden hatte. Im vergangenen Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „40 Jahre Einheitsgemeinde“ mit Landrat Leo Schrell, CSU-Bundestagsabgeordnetem Ulrich Lange und Landtagsabgeordnetem Georg Winter als Festredner. Bürgermeister Hans Kaltner hatte die Gemeinderäte, Vertreter von Vereinen, kulturellen Organisationen und der Wirtschaft in die Riedblickhalle eingeladen, das neue Jahr zu begrüßen und 40 Jahre Revue passieren zu lassen.

