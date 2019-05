vor 42 Min.

Das politische Tagesgeschäft nimmt ihn ganz ein

Als stellvertretender Fraktionschef im Landtag ist Johann Häusler jetzt in ganz Bayern unterwegs. Warum der Freie Wähler trotzdem die Region und ihre Bürger im Auge behält

Von Hertha Stauch

Er sieht frisch aus beim Frühstückstreff in seinem Bürgerbüro in Wertingen in der Laugnastraße. Johann Häusler hat seit ein paar Wochen eine Reha hinter sich, ist aber am Tag nach der Europawahl schon wieder voll in seinem Element. Er schont seine verletzte Schulter noch, nicht aber die Tagespolitik: „Die Grünen sind schlau, die können derzeit machen, was sie wollen“, kommentiert der Freie Wähler das Wahlergebnis und die Stimmungslage. Die klimatechnischen Fragen seien es, die der grünen Partei den Höhenflug bescheren – nicht unbedingt zu Recht, wie Häusler meint, da sie häufig den anderen die Arbeit überlasse und ein Thema nur besetze. So wie beim Bienen-Volksbegehren, das die ÖDP initiiert hatte.

Doch Häusler will nicht von den Grünen sprechen, sondern vom politischen Tagesgeschäft, das der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, der ursprünglich aus einer Landwirtschaft in Biberbach stammt, im wahrsten Sinne des Wortes beackert. Johann Häusler gilt als Schaffer und ist im Landtag seinem Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl ein agiler Stellvertreter. Häufig muss er Streibl bayernweit vertreten, berichtet Häusler. Auch seine Tätigkeit im Fachausschuss für Arbeit, Soziales, Jugend und Familie und als Sprecher für Arbeit und Senioren ist der Grund dafür, dass er nicht mehr so viel in der Region vertreten ist, meint er fast entschuldigend. Im Ausschuss unterliegt ihm die Zusammenarbeit mit bayerischen Verbänden und Organisationen, wie VdK, Hotel- und Gaststättenverband, Sozialdienst Katholischer Frauen oder der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband, an dessen Jahresversammlung er in Kürze in Würzburg vertreten sein wird. Auch das ist politisches Tagesgeschäft: „Da werde ich sicher zu hören bekommen, warum Grundschullehrer weniger verdienen als Realschullehrer“, weiß Häusler, was auf ihn zukommt.

Ackern heißt es für ihn auch derzeit beim Bildungsfreistellungsgesetz, das Arbeitnehmern eine gesicherte Weiterbildung ermöglichen soll. Für das Gesetz, das es bisher in Bayern nicht gibt, haben die Freien Wähler Initiative ergriffen. Hier zeigt sich Häuslers Vorliebe für den kleinen Mann oder die kleine Frau: „Das kann nicht sein, dass einer Verkäuferin kein Geld zum Leben bleibt“, schimpft er und zielt wieder auf die Grünen, die es sich leicht machen würden – eine Verkäuferin könne sich keine Biolebensmittel leisten. Er sehe die Entwicklung mit Sorge, sagt Häusler, es brauche einen Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie: „Wir können uns Ökologie nur leisten, wenn wir wirtschaftlich stark sind.“ Es dürfe nicht nur Dienstleistung geben, vielmehr müsse Produktivität vorherrschen, es sei schlecht, wenn diese in China stattfinde.

Pragmatismus, wie ihn die Freien Wähler bevorzugen würden, sei nicht wählerwirksam. „Es gibt immer mehr willfährige Politik, immer mehr wird oppurtunistischen Strömungen nachgelaufen“, sieht Häusler mit Sorge. Für ihn ist zentrales Thema, wie man unter nachhaltigen Bedingungen wirtschaftliche Prosperität erreichen kann. Der Einfluss der Freien Wähler in Europa ist gering – einen Sitz mehr gibt es für sie im europäischen Parlament nach der sonntäglichen Wahl.

Häusler freut es, dass der Landtags-Koalitionspartner CSU ein hochprozentiges Ergebnis eingefahren hat: „Das war der Weber-Effekt.“ Das Ergebnis in Bayern sei „phänomenal“, im Grunde sei hier die absolute Mehrheit zurückgekehrt. Die CSU habe gezeigt, dass sie wieder pragmatisch unterwegs ist. Der SPD hingegen fehle der politische Gestaltungswille. Die Freien Wähler hätten ihr Ergebnis verstetigt. „Im Großen und Ganzen passt es,“ sagt Häusler. Die FW hätten nicht den Markenkern eines überregionalen Partners, schätzt Häusler ihre Stärke umso mehr auf regionaler Ebene ein.

Mit Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr denkt er: „Unser Vorteil ist, dass wir als gut strukturiert bekannt sind und auf dem Land eine starke Position haben.“ In der Kommunalwahl gehe es wie im Landtag darum, wer den zweiten Platz einnehme. „Bisher sind es wir, das Ergebnis haben wir aber nicht gepachtet“, sieht der Politiker Handlungsbedarf. Die Rechte fürchtet er nicht, die habe intellektuell keine Grundlage. Auch nicht im Landtag, wo sie sich intern selbst bekriegen würde.

Zurück ins Bürgerbüro nach Wertingen. Dort hat sich Johann Häusler nach der letzten Landtagswahl 2018 ganz neu aufgestellt. Der frühere Büroleiter Fabian Mehring, der selbst den Weg in den Landtag geschafft hat, wurde durch Annette Gerstl aus Asbach ersetzt, eine studierte Politikwissenschaftlerin und Germanistin.

Als weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter beschäftigt Häusler in Wertingen jetzt den einstigen Augsburger Kulturmanager, Kommunalpolitiker und zeitweise dritten Bürgermeister Peter Grab.

